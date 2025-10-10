Сборная Украины вырвала победу у Исландии в матче с 8 голами (видео)

Сине-желтые везут 3 очка из Исландии

В пятницу, 10 октября, сборная Украины сыграла свой третий матч в отборе на чемпионат мира по футболу-2026. Сине-желтым противостояла команда Исландии.

Что нужно знать

Сборная Украины сыграла в гостях с Исландией

В первом тайме украинцы забили 3 гола, пропустив лишь 1 раз

Во втором тайме исландцы сравняли счет в игре, но Сине-желтые вырвали победу

Встреча, проходившая на стадионе "Лейгардальсведлюр" в Рейкьявике (Исландия), завершилась со счетом 3:5 в пользу Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды не показывали каких-то высоких скоростей, однако в первом тайме зрители увидели сразу 4 гола. Счет открыли украинцы. На 14-й минуте Виталий Миколенко прошел двух соперников на левом фланге и исполнил прострел в штрафную, а Руслан Малиновский ударом с ходу поразил ворота хозяев. Спустя 19 минут исландцы отыгрались. Микаэль-Эгиль Эллертссон ворвался в чужую штрафную и ударом с острого угла заставил ошибиться Анатолия Трубина. На 45-й минуте оборона хозяев дрогнула — в суматохе Алексей Гуцуляк с близкой дистанции наказал исландцев за ошибку в обороне, а в компенсированное время Малиновский феноменальным дальним ударом с правой оформил дубль.

В начале второго тайма исландцы сократили отставание в счете. После подачи с правого фланга Альберт Гвюдмюндссон головой в падении переправил мяч в угол ворот. Еще через 16 минут Альберт оформил дубль, воспользовавшись неубедительной игрой украинцев в защите. Тем не менее последнее слово в игре было за украинцами. Иван Калюжный и Олег Очеретько забили по голу под занавес встречи.

Исландия – Украина – 3:5

Голы: Эллертсон (35), Гвюндмюнссон (59, 75) – Малиновский (14, 45+5), Гуцуляк (45), Калюжный (85), Очеретько (88)

Предупреждения: Гудьенсен (41) – Матвиенко (65), Конопля (68), Миколенко (83), Очеретько (91)

Исландия: Оулафсон, Пальсон, Ингасон, Гретарсон, Эллертсон, Гвюндмюнссон, Йоуханнессон, Харальдсон, Магнусон (Тоумассон, 69), Тортстейнсон (Хлинссон, 69), Гудьонсен

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Калюжный, Шапаренко (Очеретько, 70), Судаков (Волошин, 39), Ванат (Довбык, 70)

Статистика матчу Ісландія - Україна

Полный видеообзор матча Исландия — Украина будет доступен здесь позднее.

Турнирное положение команд в группе B отбора на ЧМ-2026

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.