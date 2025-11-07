Подарок "Леву матча" в Беларуси рассмешил сеть (фото)
-
-
Футболист получил необычный приз
Вратарь беларусского футбольного клуба "Торпедо-БелАз-2" Макар Маслеников получил необычный приз как лучший игрок матча против "Витебска-2" (2:3, 4:3 по пенальти). Курьезный момент произошел во Второй лиге Беларуси.
- Лучший игрок матча в Беларуси получил в подарок "сетрификат"
- Сеть смеется с приза
- В сборной Украины лучшему игроку поединка вручают награду "Лев матча"
Клуб похвастался подарком в соцсетях, "прославив" белорусский футбол на весь мир. Об этом сообщает "Телеграф".
Дело в том, что футболист получил в подарок сертификат на 50 белорусских рублей (около 600 грн) в магазине канцтоваров "Смайлик". Все бы ничего, но торжественный момент испортила опечатка в слове "сертификат".
Пользователи шутят, что игрок в канцтоварах сможет купить корректор и маркер, чтобы исправить ошибку.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские и белорусские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. К слову, УЕФА пустил команду Беларуси на чемпионат Европы по футзалу.