Подарок "Леву матча" в Беларуси рассмешил сеть (фото)

Футболист получил необычный приз

Вратарь беларусского футбольного клуба "Торпедо-БелАз-2" Макар Маслеников получил необычный приз как лучший игрок матча против "Витебска-2" (2:3, 4:3 по пенальти). Курьезный момент произошел во Второй лиге Беларуси.

Лучший игрок матча в Беларуси получил в подарок "сетрификат"

Сеть смеется с приза

Клуб похвастался подарком в соцсетях, "прославив" белорусский футбол на весь мир. Об этом сообщает "Телеграф".

Дело в том, что футболист получил в подарок сертификат на 50 белорусских рублей (около 600 грн) в магазине канцтоваров "Смайлик". Все бы ничего, но торжественный момент испортила опечатка в слове "сертификат".

Пользователи шутят, что игрок в канцтоварах сможет купить корректор и маркер, чтобы исправить ошибку.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские и белорусские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. К слову, УЕФА пустил команду Беларуси на чемпионат Европы по футзалу.