Франція — Україна: букмекери та ШІ розійшлися на думці

Головна команда країни зіграє проти лідера групи

У четвер, 13 листопада, Синьо-жовті зіграють поєдинок 5-го туру у кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Україна.

Що потрібно знати

Франція прийме Україну в Парижі

Триколірні — фаворити матчу

Букмекери ставлять на перемогу господарів з рахунком 2:0, ШІ вірить, що гості зможуть забити хоча б 1 гол

На думку букмекерів, наша команда – безнадійний аутсайдер протистояння. Про це повідомляє Favbet. Фахівці називають рахунок 2:0 на користь французів найімовірнішим результатом зустрічі.

Прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2026 Франція — Україна

Favbet: (перемога Франції 1,20 – нічия 7,40 – перемога України 13,80)

Прогноз ШІ на матч відбору ЧС-2026 Франція — Україна

Штучний інтелект Grok погоджується з букмекерами, проте вважає, що українці зможуть забити 1 гол на виїзді. На думку ШІ, французи переможуть із рахунком 3:1.

Матч Франція – Україна відбудеться у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися гру.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.