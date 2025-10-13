Малиновский спас сборную Украины от позора (видео)

На счету полузащитника гол и ассист в важном матче

В понедельник, 13 октября, национальная команда Украины по футболу сыграла против Азербайджана в рамках квалификации на чемпионат мира-2026. Сине-желтые провели номинально домашний матч в Польше.

Что нужно знать

Сине-желтые вышли вперед после удара Гуцуляка головой

Азербайджан отыгрался благодаря автоголу Миколенко

Малиновский во втором тайме принес Украине 3 очка

Встреча, проходившая в Кракове на стадионе "Краковия", завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Сине-желтые провели отличный первый тайм, создав уйму моментов у ворот гостей. Правда, в отличие от игры с Исландией, украинских футболистов подвела реализация. Счет в игре открыл Алексей Гуцуляк, который головой замкнул пушечный навес от Руслана Малиновского. В компенсированное время ко второму тайму украинцы пропустили обидный гол — отличился Нариман Ахундзаде. Это взятие ворот позднее переписали на Виталия Миколенко.

Во втором тайме украинцы с первых минут ринулись в атаку. Это принесло свои плоды на 64-й минуте. Гости забыли про Руслана Малиновского, который из пределов штрафной расстрелял ворота Магомедалиева. Ассист на счету Гуцуляка. Под занавес игры украинцы забили еще, но гол Волошина был отменен с помощью VAR.

Украина – Азербайджан – 2:1

Голы: Гуцуляк (30), Малиновский (64) – Миколенко (45+3, автогол)

Предупреждения: Малиновский (45+1), Михайличенко (50) – Магомедалиев (45+1)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Михайличенко, 46), Волошин, Очеретько (Бондаренко, 71), Ярмолюк (Бондарь, 85), Малиновский (Шапаренко, 71), Гуцуляк (Калюжный, 85),

Азербайджан: Магомедалиев, А.Гусейнов (Алиев, 85), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулиев, Т.Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаев, Махмудов, Нуриев (Гурбанлы, 61), Ахундзаде (5)

Статистика матча Украина - Азербайджан

Полный видеообзор матча Украина — Азербайджан будет доступен здесь позднее.

Турнирное положение команд в группе D отбора на ЧМ-2026

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.