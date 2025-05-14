"Твари ненавидят Россию": в РФ бесятся после решения в фигурном катании

78-летняя тренер набросилась на спортивных чиновников в этом виде спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU). Накануне ISU разрешил россиянам участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже, правда, не в танцевальных дуэтах и в спортивных парах.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит Р-Спорт. Она назвала представителей ISU "тварями, которые ненавидят Россию".

"В одиночном катании только допустили. Должно было поехать больше. И что, мы теперь за это должны говорить ISU спасибо? Твари ненавидят нашу страну.

Они не допустили нас в парном катании. 33 года подряд мы были первыми в парном катании и определяли все направления развития парного катания в мире.

Это очень печально, я даже не думала, что так расстроюсь после этого решения. Это несправедливое и нечестное решение. Есть какая-то обреченность. То, что они с нами сделали, ужасно", – сказала Тарасова.

В олимпийском отборе от РФ будут участвовать фигуристы Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. Квалификационный турнир состоится в Пекине (Китай) в сентябре.

Напомним, в России отец юной фигуристки избил судью по фигурному катанию из-за неудовлетворительных оценок дочери. Накануне в российской фигурке вспыхнул скандал из-за сексуальных домогательств известного тренера.