Жена Пескова просит у Путина деньги на "Лебединое озеро"

Супруга российского топ-чиновника богатеет за счет госбюджета РФ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка сделала запрос на получение президентского гранта для проведения своих ледовых шоу. Накануне Навка угодила в скандал, использовав для своего мероприятия украинскую песню.

Жена Пескова запросила 58 598 600 рублей (около 24 млн грн), при этом софинансирование составит 667 001 400 рублей (около 278 млн грн). Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

Навка планирует провести 25 шоу "Вечера на Хуторе" в Сириусе (Сочи), 10 шоу "Вечера на Хуторе" в Москве, 25 показов балета на льду "Лебединое озеро" в Санкт-Петербурге, 25 шоу "Щелкунчик" в Москве и 25 ледовых шоу в рамках весенне-осеннего тура по городам России.

Также деньги на подобные мероприятия просит двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и хореограф Илья Авербух. Плющенко собирается "популяризировать и продвигать традиционные духовно-нравственные ценности семьи через коллаборацию музыки, искусства, спорта, сказки". Авербух хочет провести серию ледовых шоу "Вместе и навсегда" в Сочи.

В сети раскритиковали ледовые шоу путинских лизоблюдов. Российские пользователи считают, что Навка и остальные просто зарабатывают за счет госбюджета.

Напомним, уроженка Днепра Навка считает Путина единственным человеком, который может управлять Россией.

Ранее жена Плющенко Яна Рудковская сравнила свои ледовые шоу с концертами Бейонсе, вызвав смех в сети.