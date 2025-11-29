В российском фигурном катании вспыхнул грандиозный скандал (видео)
В деле пострадала несовершеннолетняя фигуристка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступил в публичный конфликт с матерью 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ириной. На днях ситуация обострилась до предела.
Что нужно знать
- В Академии Плющенко обвинили Ирину в побоях дочери
- Мать фигуристки не отрицает обвинения, однако настаивает на фальсификации некоторый фактов
- Мнение в сети разделилось
Яна Рудковская, жена Плющенко и совладелец академии "Ангелы Плющенко", обвинила Ирину в побоях дочери. Она опубликовала фото и видео доказательства в telegram.
После каждого раза, когда нам становилось известно о насилии в адрес нашей фигуристки, мы вызывали органы власти: полицию, опеку, представителя по делам несовершеннолетних.
Но каждый раз шли навстречу просьбам Лены и обещаниям мамы больше так не делать…
Все было направлено на то, чтобы сохранить семью, потому что любой девочке нужна мать! Но разве это – любящая мать?..
Мать фигуристки заявила, что действительно пнула свою дочь, но сделала это в ответ на агрессию дочери.
Лена выбежала со льда без чехлов, села на скамейку… Через 2 минуты пришла я. Нугуманова (тренер) уговаривала ее вернуться на лед. Та истерила. Я сказала: снимай коньки. Нечего орать. Лена продолжала орать. Я начала снимать с нее коньки без чехлов. Она пнула меня. Я ее.
И что? Почему я должна терпеть хамство ребенка к матери?
В сети пользователи раскритиковали российское фигурное катание, которое погрязло в скандалах. Досталось и участникам конфликта.
Отметим, Ирина обвиняет Плющенко в травме дочери, сокращении тренировок, плохих программах, попытке навязать невыгодный контракт с помощью отца дочери и потере навыков у спортсменки. Плющенко, в свою очередь, упрекает мать в жестоком обращении с ребенком, оскорблениях, нарушении правил его академии и блокировке коммуникации с фигуристкой.
Справка: Елена Костылева — чемпионка России-2025 среди юниорок, победительница Гран-при России-2025 среди юниоров, бронзовый призер чемпионата России-2024 по прыжкам.
Напомним, в России давно говорят о зверствах тренеров в фигурном катании. При этом повзрослевшие спортсменки поддерживают такой подход. К примеру, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная выступила за жесткие методы работы с детьми. А двукратная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказывала, как с помощью издевательств из нее лепили чемпионку.