Предательница Украины Навка отгрохала дворец в Москве (видео)

Бывшая спортсменка поддерживает главу Кремля, хоть и родилась в Украине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка анонсировала открытие ледового дворца в Москве. Навка зарабатывает на президентских грантах, делая ледовые шоу с известными российскими фигуристами.

Об открытии "Навка-Арены" Татьяна, которая родилась в Днепре, сообщила на своем telegram-канале. Ледовый дворец откроется в 2025 году.

В соцсетях "Навка-Арена" описывается как "первый в России ледовый шоу-театр, академия фигурного катания". В центре будут проходить занятие по более чем 20 видам спорта. В апреле Татьяна планирует провести здесь юбилейное шоу

Общая площадь комплекса, построенного на Мневниковской пойме (Москва), составит 20 тысяч квадратных метров, зал вмещает 2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что бывшая украинская фигуристка украла для своего ледового шоу украинскую песню. Кроме того, Песков говорил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину от Навки отказались ее украинские подруги, из-за чего "Татьяне было очень больно".