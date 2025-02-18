"На д*билов не обижаются": в России ополчились на украинского футболиста

Поступок украинца, похоже, задел российского игрока

Футбольный агент, представитель российского хавбека "Монако" Александра Головина Александр Клюев прокомментировал поступок украинского вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина. Накануне страж ворот не пожал руку россиянину перед матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25.

Соответствующий комментарий Клюева приводит Odds.ru. Агент оскорбил украинского вратаря, а также подчеркнул, что инцидент никак не повлиял на Головина, хотя его команда и проиграла дома.

"У Александра довольно устойчивая психика. На д*билов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь. Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры. У "Монако" случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча", — сказал Клюев.

Отметим, в первом стыковом матче Лиги чемпионов между "Монако" и "Бенфикой" со счетом 0:1 победили португальцы. Перед начало встречи Трубин демонстративно не пожал руку Головину. Ответный поединок между командами состоится 18 февраля.

Видеообзор матча "Монако" — "Бенфика"

Напомним, Трубин дважды не пожал руку Головину в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В прошлый раз поступок Анатолия вызвал переполох в России. Скандал дошел до Госдумы РФ, где заявили, что украинца выгнали бы из сборной, если бы он поступил иначе.