Футболист сборной Украины женился (фото, видео)

Игрок покончил с холостяцкой жизнью

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин женился на своей девушке Марине Галаган. Недавно кипер не пожал руку российскому игроку "Монако" Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов, вызвав переполох в России.

О свадьбе сообщил сам страж ворот в сторис на своей странице в Instagram. Торжественное событие состоялось 24 декабря.

Анатолий Трубин женился

Трубин и Галаган встречаются шесть лет. В апреле 2024 года вратарь сделал предложение Марине, и она сказала "Да".

Напомним, Трубин принял участие в ноябрьском сборе сборной Украины в Лиге наций УЕФА, по итогам которого Сине-желтые пробились в плей-офф за место в дивизионе А. Нашим соперником в плей-офф станет сборная Бельгии.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1). В последней игре группового этапа сборная Украины переиграла Албанию (2:1).