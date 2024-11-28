"Его запугали": в России истерят из-за поступка украинского футболиста

Украинский вратарь не пожал руку россиянину в главном еврокубке

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что вратаря "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина запугали в Украине. Якобы из-за этого страж ворот отказался пожимать руку российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.

Соответствующий комментарий Свищева приводит metaratings.ru. По словам Свищева, Трубина выгнали из сборной, если бы он пожал руку Головину.

"Трубин – молодой украинский парень, его просто запугали у себя на родине. У украинских спортсменов есть четкое указание от своего руководства – ни в коем случае не жать руки россиянам, не фотографироваться с ними. Если бы Трубин пожал руку Головину, его бы захейтили на родине и выгнали бы из сборной и вообще откуда только можно.

Украинские спортсмены – бедолаги, они живут под жестким прессингом страха. Футбольные клубы – это многонациональные команды. И что, теперь каждый футболист, выходя на поле, будет думать, с какой страной какая политическая обстановка сейчас, кому жать руку, а кому нет? Это глупо, конечно.

Трубину потом будет стыдно за свое поведение. А Головину надо не обращать внимание на такие глупые поступки и провокации соперника. Он шикарный футболист, мы гордимся его игрой и радуемся его успехам", – сказал Свищев.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Трубину якобы нельзя было поступить иначе.

"Другого ожидать от них не следует. У них есть указания. Если бы украинский вратарь пожал руку Головину, мог бы не возвращаться в Украину. В свое время их легкоатлетка Ярослава Магучих после фотографии с Марией Ласицкене подверглась жесткой критике. В результате ей пришлось утрировано говорить о том, что не любит Россию, чтобы оставили в покое. Так что, там сразу следуют последствия. Не хочу входить в их положение, просто констатирую факт.

За границей украинские и российские спортсмены общаются. И раньше общались, проводили время вместе, ездили на сборы. А потом все поняли, что этого нельзя делать. Нашим спортсменам не надо на это реагировать, а просто тренироваться и играть. Когда это все закончится, надо будет отдельно проговаривать, что спортсмены должны все друг другу пожимать руки или не пожимать вообще", – цитирует Журову "РБ Спорт".

Видеообзор матча "Монако" - "Бенфика"

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины вместе с Трубиным играла в первой группе дивизиона B Лиги наций с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Это означает, что Сине-желтых ожидает стыковой матч за право сыграть в Лиге А.