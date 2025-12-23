Лайфхаки для Android и iOS: как максимально эффективно использовать свой смартфон

У смартфона есть много функций, о которых вы, вероятно, не знали

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они помогают нам оставаться на связи, работать, развлекаться и решать множество повседневных задач. Однако многие пользователи не знают обо всех возможностях своих устройств.

В этой статье мы рассмотрим полезные лайфхаки для Android и iOS, которые помогут максимально эффективно использовать свой смартфон.

Лайфхаки для Android

1. Быстрый доступ к настройкам

Android поддерживает виджеты, которые могут предоставлять ярлыки для разных настроек. Убедитесь, что на устройстве есть виджет "Настройки" или "Быстрые настройки", который можно добавить на главный экран. Добавив виджет, вы перейдете непосредственно в меню настроек, пишет blogFoxtrot.

2. Масштабирование карты одной рукой

Многие люди ежедневно пользуются онлайн и офлайн-картами. Телефоны на базе Android позволяют дважды коснуться экрана, чтобы увеличить и уменьшить масштаб вместо использования двух пальцев без проведения по экрану.

3. Трансляция экрана на другие устройства

Это дополнение очень удобно тем людям, которые используют Chromecast. Таким образом, экран вашего телефона будет отображаться на телевизоре без задержек.

Как настроить Chromecast:

Chromecast – это цифровой медиа-плеер, разработанный компанией Google. Устройство предназначено для воспроизведения потокового видео- или аудио-контента с помощью Wi-Fi из Интернета или локальной сети.

Chromecast может работать в 2 режимах – обычном и захвате экрана.

Обычный режим. Вы открываете программу или проигрыватель на сайте, нажимаете значок трансляции. После этого воспроизведение производится телевизором, а телефон можно использовать для других целей. Режим работает с большинством стриминговых сервисов (YouTube, Twitch, Spotify, MEGOGO, другие), соцсетями, браузером Google Chrome.

Захват экрана. Аналог Miracast с теми же возможностями и недостатками, но с меньшей задержкой. В данном режиме можно комфортно играть в платформеры и визуальные новеллы. Для онлайн-игр способ лучше не использовать, поскольку задержка сводит на нет скорость реакции. Данный режим не нужно настраивать.

4. Smart lock

Эта функция вам понадобится, если вам не нравится включить и выключить блокировку экрана. Ее можно настроить в соответствии с вашим местоположением, при включении Bluetooth, голосовой команды или даже вашего лица, чтобы ваш телефон не спрашивал пароль когда вам этого не хочется.

Чтобы активировать функцию Smart Lock, сделайте следующее:

Откройте Настройки Android — Безопасность — Блокировка экрана и выберите один из способов блокировки экрана.

5. Превратите свой телефон в пульт

Многие Android-смартфоны оснащены инфракрасным портом, позволяющим использовать их как универсальный пульт дистанционного управления. Вы можете скачать специальное приложение, например "Peel Smart Remote", чтобы управлять своим телевизором, кондиционером и другими устройствами прямо со смартфона, пишет КТС.

6. Заряжайте телефон быстрее

Чтобы зарядить устройство Android быстрее, включите режим полета во время зарядки. Это отключит все беспроводные соединения, потребляющие энергию, и позволит аккумулятору заряжаться быстрее.

7. Черные обои экономят вашу батарею

Если ваше Android-устройство имеет OLED или AMOLED дисплей, использование черных обоев может значительно сэкономить заряд батареи. Это связано с тем, что на таких дисплеях черные пиксели просто отключаются, не потребляя энергию.

8. Улучшение звука во время видеозаписи

При записи видео на Android-смартфон вы можете улучшить качество звука, прикрыв микрофон рукой так, чтобы образовалась небольшая "чаша". Это поможет снизить шум ветра и другие нежелательные звуки. Закрытие микрофона во время съемки помогает устранить внешний фоновый шум и сосредоточиться на четком звуке источника непосредственно перед вами. К примеру, при записи на концерте, закрытие микрофона позволит вам снять чистый звук исполнителя, минуя посторонние звуки публики. Это простой, но действенный лайфхак.

9. Солнцезащитные очки как фильтры

Если у вас нет специального фильтра для камеры, можно использовать солнцезащитные очки. Просто приложите их к объективу камеры, и вы получите интересный эффект фильтра на ваших фотографиях. Таким образом, уменьшатся блики, улучшится освещение, а картинка будет выглядеть интересно.

10. Активируйте экстренный вызов

В случае чрезвычайной ситуации вы сможете быстро связаться с экстренными службами или отправить координаты контактам, которые вы определили как экстренные. Вы можете настроить функцию экстренного вызова, перейдя в главную программу "Настройки" и выбрав "Безопасность и чрезвычайные ситуации". Включите переключатель "Отправить экстренные сообщения", чтобы настроить, сколько быстрых нажатий боковой кнопки требуется для включения этой функции.

После включения этой функции экстренные контакты получат уведомление о том, что вам нужна помощь, и они смогут отслеживать ваше местоположение в течение 24 часов.

11. Кнопка спуска затвора для серийных снимков

Когда вы используете камеру на своем Android-устройстве, вы можете сделать серию снимков, просто удерживая кнопку спуска затвора. Это особенно полезно для съемки движущихся объектов. В этом режиме вы сможете производить до 20 кадров в секунду или снимать непрерывно до 100 кадров.

12. Клавиши регулировки громкости для снимков одной рукой

Вы можете настроить свой Android-устройство так, чтобы клавиши регулировки громкости работали как кнопка спуска затвора камеры. Это позволит вам делать фотографии одной рукой, что особенно удобно при съемке селфи. Попытка сделать снимок одной рукой с помощью кнопки спуска затвора по умолчанию может оказаться сложной задачей, особенно если ваш телефон велик по размеру. Это может сделать снимок немного шатким или, в худшем случае, вы даже можете уронить телефон. Так что если вы хотите делать снимки одной рукой, это лучший вариант.

Лайфхаки для iPhone

1. Разнообразные обои

Многие из нас не приветствуют однообразие, поэтому обрадовались, когда у iOS 15 появилась возможность добавлять изображения на рабочем столе iPhone. Раньше такая возможность была только у компьютеров, пишет Алло.

Как сделать:

создайте новый альбом в утилите "Фото" и поместите туда изображения, которые хотите видеть там;

заходите в программу "Быстрые команды" и создавайте новый объект;

чтобы добавить новое действие, нужно ввести запрос в поисковой строке "Найти фото" и в фильтре указать путь к ранее созданной папке;

в пункте "Упорядочить по…" выбираете тип появления картинок на экране, их очередность;

тут же выбираете "1 объект" переводите ползунок напротив строки "Ограничения" в состояние "Включено";

затем нажмите "Установить обои" и выбираете рабочий стол, на котором будет действовать слайд-шоу;

В разделе "Автоматизация" настраиваете по своим преимуществам процесс запуска созданной команды.

2. Свайп для ввода чисел

Если вам доставляет неудобства каждый раз переключаться с буквенной клавиатуры на цифровую и наоборот, то этот лайфхак будет актуален.

Чтобы включить функцию, на буквенной клавиатуре зажмите палец на кнопке "123" и, используя движение "свайп", дотянитесь до нужного числа. Как только вы отпустите палец, клавиатура снова станет буквенной.

3. Навигация в Safari

Этот лайфхак поможет быстро перейти по ранее посещаемым ссылкам.

Если вы не чистите историю посещений, то чтобы вернуться на ранее открываемый интернет-ресурс, нужно использовать кнопки "Вперед" и "Назад". Зажмите одну из кнопок и выберите нужный сайт из списка.

4. Как проверить гарантию и первую дату включения iPhone

iPhone – единственный смартфон, который при первом включении запускает официальную гарантию. Именно поэтому, покупая его в магазине, вы не сможете его потестировать, пока не оплатите. Разумеется, если нет специальных тестовых iPhone, часто стоящих на витринах.

Как сделать:

зайдите в "Настройки", а затем в "Основные";

выберите "Об этом устройстве";

нажмите кнопку "Срок действия права на обслуживание".

Вам будет открыта информация: в какое число действует право на гарантийное обслуживание и дата первого запуска iPhone.

5. Набор текста одной рукой

Версии iPhone с максимальным размером экрана не очень удобны для набора одной рукой. Эту фишку придумали разработчики, чтобы убрать этот дискомфорт.

Чтобы уменьшить клавиатуру на экране и сделать ее компактной для использования одной рукой, нужно зажать палец на значке "Глобус" (изменяющий языки) и выбрать, в какую сторону (справа или слева) поместить клавиатуру — она уменьшится и сместится на бок.

6. Увеличение громкости iPhone на 20%

Мало кто знает, что громкость iPhone поначалу стоит немаксимальная, и если есть желание, ее можно увеличить.

Как сделать:

скачайте или откройте приложение Apple Music;

зайдите в настройки и найдите это приложение;

выберите опцию "Музыка";

из списка выбирайте "Поздняя ночь".

7. Разблокировка iPhone с помощью заклинания

Эта функция позволяет разблокировать смартфон с помощью кодового слова. К примеру, если вы поклонник вселенной Гарри Поттера, можно снять блокировку с iPhone с помощью слова "Алохомора". Единственный нюанс – функция работает только на английском языке.

Как сделать:

зайдите в "Параметры" и выберите функцию "Универсальный доступ";

нажмите "Управление голосом";

перейдите к настройкам команд и придумайте свое слово.

8. Автоматический режим энергосбережения

Функция позволит iPhone самостоятельно включать режим энергосбережения, когда заряд батареи достигнет определенного уровня.

Как сделать:

зайдите в программу "Команды" и создайте новую автоматизацию, выбрав "Уровень заряда";

укажите уровень заряда, который требуется, чтобы включился режим энергосбережения;

создайте автоматизацию с желаемым уровнем заряда;

нажмите: "Далее", "Добавить действие";

выберите "Включить/Выключить режим энергосбережения";

через поиск найдите режим энергосбережения;

удалите флажок "Спросить до запуска".

9. Таймер для музыки и не только

Чтобы проснувшись не находить разряженный iPhone, на котором всю ночь играла музыка, воспользуйтесь этим лайфхаком.

Как сделать:

зайдите в меню "Часы" и откройте "Таймер";

перейдите в раздел "По окончании" и замените установленный рингтон на пункт "Остановить".

Такой таймер можно использовать как для Apple Music, так и других программ.

10. Подслушивание с помощью iPhone

Из функции, разработанной для людей с нарушением слуха, можно сделать подслушивающее устройство.

Как сделать:

подключите AirPods к iPhone;

зайдите в "Пункт управления" и активируйте функцию под названием "Слух";

наденьте наушники, оставьте Phone в нужной комнате и выйдите, оставаясь в радиусе действия Bluetooth.

11. Управление камерой iPhone с Apple Watch

Используя смартчасы, вы сможете делать фото и видео на iPhone с расстояния, а также использовать в качестве видоискателя.

Как сделать:

на Apple Watch запустите программу "Пульт камеры";

расположите iPhone так, чтобы в кадре потребовался объект;

чтобы увеличить или уменьшить изображение, используйте колесико Digital Crown;

Чтобы настроить экспозицию, в режиме предварительного просмотра нужно коснуться основной части снимка на экране Apple Watch;

для снимка достаточно тайпнуть затворную кнопку на экране часов;

также можно установить таймер или использовать iPhone в качестве видеоняни, наблюдая за малышом с помощью Apple Watch.

12. Как прочитать скрытый текст

Если вам нужно прочесть информацию на скриншоте, которую закрасили в стандартном редакторе, воспользуйтесь этим лайфхаком.

Как сделать:

нажмите кнопку "Править" в правом верхнем углу, чтобы зайти в редактор изображений;

накрутите на максимум "Экспозицию", "Блеск", "Светлые участки" и "Тени", а "Контрастность" наоборот — на минимум;

нажмите кнопку "Готово".

13. Добавить логотип Apple на клавиатуру

Логотип Apple будет использоваться в качестве автозамены слова iPhone или смартфон (любое, которое вы захотите заменить).

Как сделать:

скопируйте логотип Apple из Google;

зайдите в "Настройки", "Основные" и "Клавиатура";

выберите "Замена текста";

нажмите "+" и внесите данные: слово, которое вы хотите заменить и вставляете скопированный логотип.

14. Как восстановить удаленный текст

Восстановить удаленный текст достаточно просто.

Как сделать:

Способ 1.Чтобы восстановить удаленный текст, вам нужно сделать свайп налево тремя пальцами.

Способ 2. Любое действие по вводу или удалению текста можно отменить при потрясении смартфона.

15. Как быстро перемещаться по программам

iPhone отличается быстрым откликом и работой. Но его можно ускорить, когда работаете в нескольких программах одновременно. Обратите внимание, что этот лайфхак возможен на моделях без кнопки "Домой".

Как сделать: смахните пальцем по экрану, чтобы отобразились все открытые программы. Внизу вы увидите горизонтальную линию. Пальцем свалипайте влево или вправо, чтобы перемещаться по вкладкам работающих приложений.

16. Как убрать черные рамки при просмотре видео

Рамки по бокам монитора при просмотре видео на iPhone раздражают. Чтобы их убрать, можно воспользоваться этим лафхаком.

Как сделать: при просмотре видео просто тайпните по экрану дважды, и рамки исчезнут, увеличивая изображение на весь дисплей.

17. Как продлить срок службы аккумулятора

Лайфхак поможет продлить службу аккумулятора и меньше заряжать смартфон, что позволит не носить с собой зарядку или павербанк.

Как сделать:

зайдите в "Настройки" и выберите режим "Экранное время";

перейдите в самый низ и выберите "Выключить режим Экранное время";

зайдите в "Аккумулятор", включите "Режим энергосбережения" и в меню зайдите в "Состояние аккумулятора";

внизу увидите функцию "Оптимизированная зарядка", которую необходимо отключить;

зайдите в "Конфиденциальность" и выберите "Службы геолокации"

затем перейдите в самый низ, выберите "Системные службы", найдите три последних функции "Аналитика iPhone", "Маршрутизация и трафик" и "Популярное рядом" и выключите их.

18. Логотип Apple на задней панели как еще одна кнопка

Можно ускорить и упростить процесс работы телефона, сделав "яблочко" на задней панели кнопкой.

Как сделать:

зайдите в "Настройки", затем в "Универсальный доступ" и выберите "Прикосновение";

листайте в самый низ, нажмите "Прикосновение задней панели" и включите его;

в появившемся меню у вас освещаются две функции: "Двойное прикосновение" и "Тройное прикосновение";

зайдите в "Двойное прикосновение", из списка кнопок с различными функциями выберите требуемую и сохраните. Теперь, при касании задней панели в области логотипа, смартфон выполнит, например, скриншот или то, что вы зададите;

то же можно сделать и с "Тройным касанием", и при тройном тайпе по задней панели iPhone выполнит поставленную вами задачу.

Эти лайфхаки помогут вам максимально эффективно использовать возможности вашего смартфона, независимо от того, это Android или iPhone. Экспериментируйте с этими функциями, чтобы найти те, которые лучше всего подходят для вашего стиля использования смартфона. Использование этих лайфхаков не только сделает ваше ежедневное использование смартфона более удобным и эффективным, но поможет вам открыть новые возможности вашего устройства, о которых вы, возможно, даже не подозревали.

Независимо от того, вы опытный пользователь или только начинаете осваивать свой смартфон, эти лайфхаки помогут вам получить максимум от вашего устройства. Экспериментируйте, исследуйте и наслаждайтесь использованием смартфона!