Телефон может сгореть или его взломают: пять вещей, которые запрещено делать с USB-портом

Эти советы спасут ваш смартфон

USB-порт на вашем смартфоне отвечает не только за зарядку, но и за передачу данных, а также за общую безопасность всего устройства. При подключении к нему различных гаджетов, вы рискуете повредить аккумулятор или же даже открыть путь к похищению личных данных.

Что нужно знать:

Неправильный гаджет, кабель или источник питания могут сократить срок службы аккумулятора, сжечь внутренние компоненты

Лучше всего использовать кабели, сертифицированные производителем вашего телефона

Если вы путешествуете и ваш гаджет нуждается в подзарядке, безопасной альтернативой является использование адаптера питания, подключенного к розетке

USB-порт можно сравнить с входной дверью и электросетью: вы бы не отдали ключи незнакомцам и не подключили свой дом к любому генератору. Об этом пишет издание SlashGear и называет пять вещей, которые не стоит подключать к USB-портам вашего телефона.

USB-накопители или гаджеты

Подключение незнакомого USB-накопителя, гаджета или аксессуара к телефону может привести к настоящей к катастрофе. В частности, USB-накопители являются печально известными носителями вредоносного программного обеспечения. Кроме того, USB-накопитель также может обойти встроенные средства защиты телефона, обманом заставить его передать файлы или вызвать уязвимости в операционной системе.

Поэтому лучше придерживаться такого правила: если вы не знаете, откуда взялось USB-устройство, не подключайте его, потому как последствия могут быть печальными.

Поддельные кабели

Дешевый кабель может сэкономить деньги, но позже он может стоить вам вашего телефона. Все дело в том, что поддельные или несертифицированные USB-кабели часто не имеют таких важных функций безопасности, как защита от перенапряжения и регулируемого контроля напряжения.

Однако это далеко не вся опасность подобных кабелей. Некоторые из них хоть и выглядят обычно, но внутри них скрыты крошечные микросхемы, которые могут регистрировать нажатие клавиш, воровать данные или устанавливать вредоносное программное обеспечение в момент их подключения.

Поэтому лучше использовать кабели, сертифицированные производителем вашего телефона. Они будут стоить дороже подделок, но эти дополнительные деньги дают душевное спокойствие — нет риска сжечь телефон или утечки данных.

Кабель. Фото: Freepik

Внешние жесткие диски

Подключение непроверенного диска несет отдельные риски. К примеру, от этого может произойти заражение устройства вредоносным программным обеспечением.

Следует помнить, что данные передаются в обоих направлениях через USB. Если на этом жестком диске есть даже следы вредоносного кода, телефон мгновенно становится новым хостом.

Общественные зарядки

Еще одна опасность в наше время. Подключение к общественной USB-станции (к примеру, в аэропорту или на вокзале, ТЦ) может подвергнуть ваш телефон риску. При такой зарядке повышается возможность взлома под названием "джус-джекинг", когда через USB передается не только заряд, но и вредоносный код.

Если вы путешествуете и ваш гаджет нуждается в подзарядке, безопасной альтернативой является использование адаптера питания, подключенного к розетке. Еще лучше носить с собой портативный внешний аккумулятор.

Кабель. Фото: Freepik

Зарядки с большой мощностью

Следует учесть, что не все зарядные устройства являются одинаковыми. Многие современные телефоны поддерживают быструю зарядку, однако только в пределах, установленных производителем.

Если зарядное устройство превышает эти характеристики, это может привести к перегреву или долгосрочному повреждению. Хуже того, некоторые "сверхбыстрые зарядные устройства" сторонних брендов вообще не регулируют поток энергии должным образом, и такое нестабильное напряжение может усугубить состояние аккумулятора или даже сжечь зарядный порт.

