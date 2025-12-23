Лайфхаки для Android та iOS: як максимально ефективно використовувати свій смартфон

У смартфоні є багато функцій, про які ви, ймовірно, не знали

У сучасному світі смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони допомагають нам залишатися на зв'язку, працювати, розважатися та вирішувати безліч повсякденних завдань. Однак багато користувачів не знають про всі можливості своїх пристроїв.

У цій статті ми розглянемо корисні лайфхаки для Android та iOS, які допоможуть вам максимально ефективно використовувати свій смартфон. Вони допомагають нам залишатися на зв'язку, працювати, розважатися та вирішувати безліч повсякденних завдань.

Лайфхаки для Android

1. Швидкий доступ до налаштувань

Android підтримує віджети, які можуть надавати ярлики для різних налаштувань. Перевірте, чи є на вашому пристрої віджет для "Налаштувань" або "Швидких налаштувань", який можна додати на головний екран. Додавши віджет, ви перейдете безпосередньо до меню налаштувань, пише blogFoxtrot.

2. Масштабування картки однією рукою

Багато людей щодня користуються онлайн та офлайн-картами. Телефони на базі Android дозволяють двічі торкнутися екрана, щоб збільшити та зменшити масштаб замість використання двох пальців, без проведення по екрану.

3. Трансляція екрана на інші пристрої

Це доповнення дуже зручно для тих людей, які використовують Chromecast. Таким чином екран вашого телефону буде відображатись на вашому телевізорі без затримок.

Як налаштувати Chromecast:

Chromecast — це цифровий медіа-плеєр, який розробила компанія Google. Пристрій створено для програвання потокового відео- або аудіо-контенту за допомогою Wi-Fi з Інтернету або локальної мережі.

Chromecast може працювати в 2 режимах — звичайному та захоплення екрану.

Звичайний режим. Ви відкриваєте програму або плеєр на сайті, натискаєте значок трансляції. Після цього відтворення здійснюється телевізором, а телефон можна використовувати для інших цілей. Режим працює з більшістю стрімінгових сервісів (YouTube, Twitch, Spotify, MEGOGO, інші), соцмережами, браузером Google Chrome.

Захоплення екрану. Аналог Miracast з тими ж можливостями та недоліками, але з меншою затримкою. В даному режимі можна комфортно грати в платформери та візуальні новели. Для онлайн-ігор спосіб краще не використовувати, оскільки затримка зводить нанівець швидкість реакції. Даний режим налаштовувати не потрібно.

4. Smart lock

Ця функція вам знадобиться, якщо вам не подобається вмикати та вимикати блокування екрана. Її можна налаштувати відповідно до вашого місцеперебування, при увімкненні Bluetooth, голосової команди чи навіть вашого обличчя, щоб ваш телефон не запитував пароль коли вам цього не хочеться.

Щоб активувати функцію Smart Lock, зробіть наступне:

Відкрийте Налаштування Android — Безпека — Блокування Екрана та виберіть один зі способів блокування екрана.

5. Перетворіть свій телефон на пульт

Багато Android-смартфонів оснащені інфрачервоним портом, який дозволяє використовувати їх як універсальний пульт дистанційного керування. Ви можете завантажити спеціальний додаток, наприклад, "Peel Smart Remote", щоб керувати своїм телевізором, кондиціонером та іншими пристроями прямо зі смартфону, пише КТС.

6. Заряджайте телефон швидше

Щоб зарядити свій Android-пристрій швидше, увімкніть режим польоту під час зарядки. Це відключить всі бездротові з'єднання, які споживають енергію, і дозволить акумулятору заряджатися швидше.

7. Чорні шпалери заощаджують вашу батарею

Якщо ваш Android-пристрій має OLED або AMOLED дисплей, використання чорних шпалер може значно заощадити заряд батареї. Це пов'язано з тим, що на таких дисплеях чорні пікселі просто вимикаються, не споживаючи енергію.

8. Покращення звуку під час відеозапису

Під час запису відео на Android-смартфон, ви можете покращити якість звуку, прикривши мікрофон рукою так, щоб утворилася невелика "чаша". Це допоможе зменшити шум вітру та інші небажані звуки. Закриття мікрофона під час зйомки допомагає усунути зовнішній фоновий шум і зосередитись на чіткому звуку джерела, що знаходиться безпосередньо перед вами. Наприклад, при записі на концерті, закриття мікрофона дозволить вам зняти чистий звук виконавця, минаючи сторонні звуки публіки. Це простий, але дієвий лайфхак.

9. Сонцезахисні окуляри як фільтри

Якщо у вас немає спеціального фільтра для камери, ви можете використовувати сонцезахисні окуляри. Просто прикладіть їх до об'єктива камери, і ви отримаєте цікавий ефект фільтра на ваших фотографіях. Таким чином зменшаться відблиски, покращиться освітлення, а картинка буде виглядати цікаво.

10. Активуйте екстрений виклик

У разі надзвичайної ситуації ви зможете швидко зв'язатися з екстреними службами або відправити свої координати контактам, які ви визначили як екстрені. Ви можете налаштувати функцію екстреного виклику, перейшовши в головну програму "Налаштування" та вибравши "Безпека та надзвичайні ситуації". Увімкніть перемикач "Надіслати екстрені повідомлення", щоб налаштувати, скільки швидких натискань бічної кнопки потрібно для ввімкнення цієї функції.

Після ввімкнення цієї функції ваші екстрені контакти отримають повідомлення про те, що вам потрібна допомога, і вони зможуть відстежувати ваше місцезнаходження протягом 24 годин.

11. Кнопка спуску затвора для серійних знімків

Коли ви використовуєте камеру на своєму Android-пристрої, ви можете зробити серію знімків, просто утримуючи кнопку спуску затвора. Це особливо корисно для зйомки рухомих об'єктів. У цьому режимі ви зможете робити до 20 кадрів в секунду або знімати безперервно до 100 кадрів.

12. Клавіші регулювання гучності для знімків однією рукою

Ви можете налаштувати свій Android-пристрій так, щоб клавіші регулювання гучності працювали як кнопка спуску затвора камери. Це дозволить вам робити фотографії однією рукою, що особливо зручно при зйомці селфі. Спроба зробити знімок однією рукою за допомогою кнопки спуску затвора за замовчуванням може виявитися складним завданням, особливо якщо ваш телефон великий за розміром. Це може зробити знімок трохи хитким або, в гіршому випадку, ви навіть можете впустити телефон. Так що, якщо ви хочете робити знімки однією рукою, це кращий варіант.

Лайфхаки для iPhone

1. Різноманітні шпалери

Багато хто з нас не вітає одноманітність, тому зраділи, коли в iOS 15 з’явилася можливість додавати зображення на робочому столі iPhone. Раніше така можливість була тільки в комп’ютерів, пише Алло.

Як зробити:

створіте новий альбом в утиліті "Фото" і помістіть туди зображення, які хочете там бачити;

заходьте в програму "Швидкі команди" та створюйте новий об’єкт;

щоб додати нову дію, потрібно ввести запит у пошуковому рядку "Знайти фото" та у фільтрі вказати шлях до раніше створеної папки;

у пункті "Упорядкувати по…" вибираєте тип появи картинок на екрані, їхню черговість;

тут же вибираєте "1 об’єкт" переводите повзунок навпроти рядка "Обмеження" в стан "Ввімкнено";

потім натискаєте "Встановити шпалери" та вибираєте робочий стіл, на якому діятиме це слайд-шоу;

у розділі "Автоматизація" налаштовуєте за своїми перевагами процес запуску створеної команди.

2. Свайп для введення чисел

Якщо вам завдає незручності щоразу перемикатися з буквеної клавіатури на цифрову й навпаки, то цей лайфхак буде актуальним.

Щоб увімкнути функцію, на буквеній клавіатурі затисніть палець на кнопці "123" і, використовуючи рух "свайп", дотягнутися до потрібного числа. Як тільки ви відпустите палець, клавіатура знову стане літерною.

3. Навігація у Safari

Цей лайфхак допоможе швидко перейти за посиланнями, які відвідували раніше.

Якщо ви не чистите історію відвідувань, то щоб повернутися на інтернет-ресурс, який відкривали раніше, потрібно використовувати кнопки "Вперед" і "Назад". Затисніть одну з кнопок і виберіть зі списку потрібний сайт.

4. Як перевірити гарантію та першу дату включення iPhone

iPhone — єдиний смартфон, який при першому ввімкненні запускає офіційну гарантію. Саме тому, купуючи його в магазині, ви не зможете його "потестувати", доки не сплатите. Зрозуміло, якщо немає спеціальних тестових iPhone, які часто стоять на вітринах.

Як зробити:

зайдіть в "Налаштування", а потім в "Основні";

виберіть "Про цей пристрій";

натисніть "Термін дії права на обслуговування".

Вам буде відкрито інформацію: до якого числа діє право на гарантійне обслуговування та дата першого запуску iPhone.

5. Набір тексту однією рукою

Версії iPhone із максимальним розміром екрана не дуже зручні для набору одною рукою. Цю фішку вигадали розробники, щоб прибрати цей дискомфорт.

Щоб зменшити клавіатуру на екрані та зробити її компактною для використання однією рукою, потрібно затиснути палець на значку "Глобус" (той, що змінює мови) та вибрати, в який бік (праворуч чи ліворуч) змістити клавіатуру — вона зменшиться та зміститься на бік.

6. Збільшення гучності iPhone на 20%

Мало хто знає, що гучність iPhone спочатку стоїть немаксимальна, і якщо є бажання, її можна збільшити.

Як зробити:

скачайте або відкрийте програму Apple Music;

зайдіть в налаштування та знайдіть цю програму;

виберіть опцію "Музика";

зі списку вибирайте "Пізня ніч".

7. Розблокування iPhone за допомогою заклинання

Ця функція дозволяє розблокувати смартфон за допомогою кодового слова. Наприклад, якщо ви шанувальник всесвіту Гаррі Поттера, можна зняти блокування з iPhone за допомогою слова "Алохомора". Єдиний нюанс — функція працює лише англійською мовою.

Як зробити:

зайдіть у "Параметри" та виберіть функцію "Універсальний доступ";

натисніть "Керування голосом";

перейдіть до налаштувань команд та вигадайте своє слово.

8. Автоматичний режим енергозбереження

Функція дозволить iPhone самостійно вмикати режим енергозбереження, коли заряд батареї досягне певного рівня.

Як зробити:

зайдіть у програму "Команди" та створіть нову автоматизацію, обравши "Рівень заряду";

вкажіть рівень заряду, який вам потрібен, щоб увімкнувся режим енергозбереження;

створіть автоматизацію із бажаним рівнем заряду;

натисніть: "Далі", "Додати дію";

виберіть "Увімкнути/Вимкнути режим енергозбереження";

через пошук знайдіть режим енергозбереження;

приберіть прапорець "Питати до запуску".

9. Таймер для музики і не лише

Щоб прокинувшись не знаходити розряджений iPhone, на якому всю ніч грала музика, скористайтесь цим лайфхаком.

Як зробити:

зайдіть у меню "Годинник" і відкрийте "Таймер";

перейдіть до розділу "По закінченні" та замініть встановлений рингтон на пункт "Зупинити".

Такий таймер можна використовувати як для Apple Music, так і для інших програм.

10. Підслуховування за допомогою iPhone

Із функції, розробленої для людей із порушенням слуху, можна зробити підслуховуючий пристрій.

Як зробити:

підключіть AirPods до iPhone;

зайдіть у "Пункт керування" та активуйте функцію під назвою "Слух";

надягніть навушники, залиште Phone у потрібній кімнаті та вийдіть, залишаючись у радіусі дії Bluetooth.

11. Управління камерою iPhone з Apple Watch

Використовуючи смартгодинник, ви зможете робити фото та відео на iPhone з відстані, а також використовувати як видошукач.

Як зробити:

на Apple Watch запустіть програму "Пульт Камери";

розташуйте iPhone так, щоб у кадрі був потрібний об’єкт;

щоб збільшити або зменшити зображення, використовуйте коліщатко Digital Crown;

Щоб налаштувати експозицію, у режимі попереднього перегляду потрібно торкнутися основної частини знімка на екрані Apple Watch;

для знімка достатньо тайпнути кнопку затвора на екрані годинника;

також можна встановити таймер або використовувати iPhone як відеоняню, спостерігаючи за малюком за допомогою Apple Watch.

12. Як прочитати прихований текст

Якщо вам потрібно прочитати інформацію на скріншоті, яку зафарбували в стандартному редакторі, скористайтеся цим лайфхаком.

Як зробити:

натисніть кнопку "Правити" у верхньому правому куті, щоб зайти в редактор зображень;

накрутіть на максимум "Експозицію", "Блиск", "Світлі ділянки" та "Тіні", а "Контрастність" навпаки — на мінімум;

натисніть "Готово".

13. Додати логотип Apple на клавіатуру

Логотип компанії Apple використовуватиметься як автозаміна слова iPhone або смартфон (будь-яке, яке ви захочете замінити).

Як зробити:

скопіюйте логотип Apple із Google;

зайдіть у "Налаштування", "Основні" та "Клавіатура";

виберіть "Заміна тексту";

натисніть "+" та внесіть дані: слово, яке хочете замінити та вставляєте скопійований логотип.

14. Як відновити видалений текст

Відновити видалений текст доволі просто.

Як зробити:

Спосіб 1.Щоб відновити видалений текст, вам потрібно зробити свайп ліворуч трьома пальцями.

Спосіб 2. Будь-яку дію щодо введення або видалення тексту можна скасувати, якщо потрясти смартфон.

15. Як швидко переміщатися за програмами

iPhone відрізняється швидким відгуком та роботою. Але його можна ще прискорити, коли працюєте в декількох програмах одночасно. Зверніть увагу, що цей лайфхак можливий на моделях без кнопки "Додому".

Як зробити: змахніть пальцем по екрану, щоб відобразилися всі відкриті програми. Внизу ви побачите горизонтальну лінію. Пальцем свайпайте ліворуч або праворуч, щоб переміщатись по вкладках працюючих застосунків.

16. Як прибрати чорні рамки під час перегляду відео

Рамки з боків монітора під час перегляду відео на iPhone дратують. Щоб їх прибрати, можна скористатися цим лафхаком.

Як зробити: під час перегляду відео просто тайпніть по екрану двічі, і рамки зникнуть, збільшуючи зображення на весь дисплей.

17. Як продовжити термін служби акумулятора

Лайфхак допоможе продовжити службу акумулятора та менше заряджати смартфон, що дасть можливість не носити з собою зарядку чи павербанк.

Як зробити:

зайдіть у "Налаштування" та виберіть режим "Екранний час";

перейдіть у самий низ і виберіть "Вимкнути режим Екранний час";

зайдіть в "Акумулятор", увімкніть "Режим енергозбереження" і в меню зайдіть в "Стан акумулятора";

внизу побачите функцію "Оптимізована зарядка", яку потрібно вимкнути;

зайдіть у "Конфіденційність" та виберіть "Служби геолокації"

потім перейдіть у самий низ, виберіть "Системні служби", знайдіть три останні функції "Аналітика iPhone", "Маршрутизація та трафік" та "Популярне поруч" і вимкніть їх.

18. Логотип Apple на задній панелі як ще одна кнопка

Можна прискорити та спростити процес роботи телефону, зробивши "яблучко" на задній панелі кнопкою.

Як зробити:

зайдіть у "Налаштування", потім в "Універсальний доступ" та виберіть "Дотик";

гортайте в самий низ, натисніть "Дотик задньої панелі" та увімкніть його;

у меню, що з’явиться, у вас висвітляться дві функції: "Подвійний дотик" і "Потрійний дотик";

зайдіть у "Подвійний дотик", зі списку кнопок із різними функціями виберіть потрібну та збережіть. Тепер, при торканні задньої панелі в області логотипу, смартфон виконає, наприклад, скріншот або те, що ви задасте;

те саме можна зробити й із "Потрійним торканням", і при потрійному тайпі по задній панелі iPhone виконає поставлене вами завдання.

Ці лайфхаки допоможуть вам максимально ефективно використовувати можливості вашого смартфона, незалежно від того, чи це Android чи iPhone. Експериментуйте з цими функціями, щоб знайти ті, які найкраще підходять для вашого стилю використання смартфона. Використання цих лайфхаків не тільки зробить ваше щоденне використання смартфона більш зручним і ефективним, але й допоможе вам відкрити нові можливості вашого пристрою, про які ви, можливо, навіть не підозрювали.

Незалежно від того, чи ви досвідчений користувач або тільки починаєте освоювати свій смартфон, ці лайфхаки допоможуть вам отримати максимум від вашого пристрою. Експериментуйте, досліджуйте і насолоджуйтесь використанням вашого смартфона!