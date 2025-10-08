Запишите на время блэкаутов: как настроить энергосбережение в телефоне

Инструкция для Android и iPhone

Ситуация зимой с наличием электроэнергии может оказаться сложной. Если зарядить телефон нет возможности, стоит экономить на нем заряд.

Чтобы эффективно экономить энергию на своем смартфоне, можно использовать встроенные функции энергоэффективности. Эти режимы отключают излишние функции. Их может быть несколько. Чаще всего режим экономии энергии можно дополнительно настроить под себя.

Как запустить режим экономии энергии для устройств Android:

Свайпните (проведите) пальцем вниз от верхнего края экрана и коснитесь значка шестерни, чтобы открыть настройки.

Прокрутите вниз и выберите "Аккумулятор" или "Уход за аккумулятором и устройством".

Нажмите "Энергосбережение" и включите его. Вы можете настроить такие параметры, как ограничение скорости ЦБ, уменьшение яркости и т.д.

Как включить режим энергосбережения для iPhone:

Перейдите в программу настроек.

Прокрутите вниз и нажмите аккумулятор.

Переключите переключатель на режим низкого энергопотребления. Эта функция уменьшает фоновую активность и визуальные эффекты для сохранения заряда аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие бытовые приборы потребляют больше энергии. Есть способы снизить этот показатель.