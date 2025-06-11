Надежнее швейцарских часов: топ-3 легендарные Toyota, которые продают в Украине за смешные деньги

Забудьте о СТО

Машины с одним из лучших двигателей в истории автомобилестроения сегодня доступны украинцам за несколько тысяч долларов. Речь идет о Toyota ZZ – моторе, который эксперты называют эталоном надежности среди силовых агрегатов начала 2000-х годов.

"Телеграф" проанализировал авторынок и узнал, можно ли в Украине купить дешевые авто с этим двигателем за несколько тысяч долларов. Двигатели семейства Toyota ZZ устанавливались на популярные модели 2003-2010 годов выпуска и получили репутацию "миллионников" благодаря ресурсу более 300-400 тысяч километров и более при правильном обслуживании.

Toyota Avensis 2003 – 3999$ (165 759 грн)

Toyota Avensis 2003

Продавец из Днепра предлагает седан в хорошем состоянии с пробегом 267 тысяч километров. Владелец уверяет, что машина каждый день на ходу прошла полное техническое обслуживание. Автомобиль полностью обешумленный и оснащен ксеноновыми фарами, климат-контролем и навигационной системой. В комплектации есть круиз-контроль, подогрев сидений и мультимедийная система с LCD-экраном.

Toyota Matrix 2004 – 4300$ (178 235 грн)

Toyota Matrix 2004

Хэтчбек из Черновцов пробег 160 тысяч километров и был пригнан из США. Владелец описывает авто как надежное со спортивным характером и вместительным салоном для перевозки больших вещей. Машина прошла техническое обслуживание с заменой всех расходников, установлен новый аккумулятор и прививка. Есть небольшие косметические недостатки: трещина на лобовом стекле и незначительная коррозия кузова.

Scion tC 2004 – 4150$ (172 018 грн)

Scion tC 2004

Спортивное купе из Южноукраинска предлагается с пробегом 252 тысяч километров. Scion – это молодежный бренд компании Toyota, созданный специально для американского рынка. Автомобиль пригнан из США и имеет автоматическую коробку передач и двигатель объемом 2,4 литра из семейства ZZ. В комплектации есть люк, панорамная крыша, круиз-контроль и отделка руля кожей. Указано, что автомобиль был в ДТП, однако внешне этого не видно.

Почему двигатели Toyota ZZ считаются надежными

Двигатель Toyota ZZ

Силовые агрегаты семейства ZZ стали легендарными благодаря консервативному подходу Toyota к инженерии. Японцы использовали проверенные технологии вместо погони за мощностью, и это обеспечило исключительный ресурс моторов. Двигатели имеют простую конструкцию без сложных систем, качественные материалы и точную сборку. Моторы неприхотливы к качеству топлива и смазки, а количество проблемных узлов сведено к минимуму.

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