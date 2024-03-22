Бізнесмен та блогер Роман Шрайк про резонансну статтю FT

Щодо статті Financial Times про те, що адміністрація Байдена просить Україну припинити удари по російським НПЗ, щоб не було стрибка цін на нафту.

Насамперед, я припускаю, що це правда, бо ціна на нафту тяжка для США тема, хоч бензин там за європейськими чи навіть нашими мірками коштує недорого. Просто американці звикли їздити на великих авто, які багато жеруть.

Хочу сказати кілька речей:

1) Удари по російським НПЗ не роблять кількість нафти на ринку меншою. Вони роблять меншою кількість російських нафтопродуктів.

За підсумками масових прильотів дронів на НПЗ Росія скоротить експорт нафтопродуктів (експорт бензину вже заборонено) та збільшить експорт нафти. Тобто кількість нафти, що видобувається у світі, не зміниться.

Головний ефект — російська нафтопереробка менше зароблятиме, кількість нафтовалюти в Росії зменшиться, на внутрішньому ринку може виникнути дефіцит бензину та дизпалива, через що витрати на купівлю та логістику нафтопродуктів з-за кордону в РФ збільшаться.

Загалом чудові санкції. Через які нафта на міжнародних ринках не подорожчає.

2) Чого тоді Білий дім сполошився? Судячи із статті, Путін шантажує тим, що погрожує перекрити експорт казахстанської нафти.

Казахстанські нафтовидобувні підприємства частково належать західним корпораціям. А більша частина казахстанського експорту йде через Новоросійськ, а також північною гілкою нафтопроводу "Дружба". Тобто Кремль може знову, як у 2022, придумати якісь "технічні проблеми" та зупинити транзит.

Тут два удари в одному — західні корпорації втратять прибуток і скиглитимуть, а нафти на ринку поменшає, і ось через це ціни зростуть.

Нагадаю, що ще влітку 2022 року президент Казахстану доручив уряду зробити пріоритетним експорт через Каспійське море та Азербайджан. Майже через 2 роки хочеться запитати — як справи?

3) Путін — це скажений собака, який кусає не у відповідь, а тому що може.

Якщо Путін захоче знизити шанси Байдена на переобрання, вплинувши на нафтові ціни, він це зробить без жодних підстав.

Саме тому скажених собак пристрілюють.

Разом. Зазвичай я вважаю, що до побажань наших партнерів слід дослухатися. Але, описане у статті — собача хрень, удари по російських НПЗ потрібно продовжувати.