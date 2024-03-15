Дрони постаралися: у Калузькій області атакували нафтопереробний завод, — джерела в ГУР

У Росії заявили, що руйнувань інфраструктури внаслідок атаки немає

У ніч проти 15 березня у Калузькій області РФ прогримів потужний вибух. Українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство Перший Завод у Калузької області РФ.

Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України . Про це "Телеграфу" повідомило джерело у спецслужбах.

Там зазначили, що це підприємство використовувалося російськими окупантами у військових цілях. Згідно з отриманою інформацією, дрони досягли поставленої мети та завдали поразки.

Тим часом губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що цієї ночі в Дзержинському районі сили ППО нібито "придушили" чотири дрони. Постраждалих та руйнувань інфраструктури внаслідок атаки в Росії не виявили.

У свою чергу російський Telegram-канал Baza повідомляв, що атака почалася о 4:00 і тривала півгодини. Стверджується, що всі дрони нібито були сбиті, але один із них зачепив трубу. Це спровокувало пожежу, яка була швидко локалізована.

Варто зазначити, що останнім часом українські спецслужби щільно взялися до нафтопереробних заводів РФ. Протягом 12-13 березня безпілотники атакували:

НПЗ Роснафти в Рязані (один із найбільших російських заводів),

НПЗ у Кстові (Нижегородська область),

НПЗ Кірішах (Ленінградська область),

Новошахтинський НПЗ на півдні Ростовської області,

НПЗ Лукойлу в Нижегородській області (було зупинено роботу найбільшої установки з переробки нафти).

Раніше "Телеграф" повідомив, що за два дні Росія втратила десяту частину своєї нафтопереробки.