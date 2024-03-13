Військовий оглядач каже, що Україна зараз вибиває нафтопереробну інфраструктуру РФ

Коротко, містко та по суті. Я й сам був здивований, коли Росія взялася за відкритий терор, намагаючись буквально заживо заморозити українців, залишивши їх без тепла та електрики, про що, не приховуючи цього, прямо й заявляв Путін. Ні, я звичайно не чекав від росіян ніякого гуманізму, але навіть мені, з моєї лейтенантської купини було зрозуміло, що Україні дадуть усі ці "петріоти", "насамси", "іриски", "гепарди", "скайнекси" та інші з ними ..

А що є у росіян? Панцирі, так? Радянські С-300? Або їх стероїдні аналоговнєт С-400? Чи залишився хтось, хто не знає, що совкова зброя завжди була вторинною західною, і що з розвалом СРСР, російська оборонка тупо займається доведенням радянської спадщини? А якщо врахувати масштаби території РФ? Як захистити своє небо, коли ти накрав 1/6 суші?

Я був здивований, як можна, так не вміти в причино-наслідкові. Куди вони полізли? Енергетична та нафтопереробна інфраструктура — головне джерело доходу Кремля — вони ж нічого не виробляють, їм просто більше нічого запропонувати світу. А Україна зараз вибиває нафтопереробну інфраструктуру — єдиного російського годувальника. І робить це цілком вдало. На тлі побоїща флоту РФ у Чорному морі Україна розпочала витирання ніг об енергетичні та фінансові потуги Росії. Це максимальне приниження — російським показують їхнє справжнє місце. Справжня асиметрія у дії.

Джерело: пост Левіна в Telegram