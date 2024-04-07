Український блогер, активіст Революції Гідності та волонтер Роман Донік розповів, чи вистачить у росіян сил захопити Харків

Дуже не приємно про це писати, але треба.

Харків на найближчий час приречений на те, щоб бути в заручниках у терористів РФ. Харків дуже вразливий перед терористичними варварськими методами росіян у війні.

По перше відстань до кордону.

А по друге це одне з найбільших міст в Україні. А це означає що ураження може наноситись більшою кількістю зброї.

А головне, через кількість жителів це постійний тиск на військове та політичне керівництво. Це резонанс. Це гучно. Наприклад Бєлгород для Росії, то ніщо. Якийсь прикордонний мухосранск. Тому реакція на те що, наприклад, робили російські повстанці в бєлгородській області, дуже слабка. Харків в Україні займає зовсім інше місце навіть в інформаційному полі.

Зараз РФ крім виносу енергосистем, ще й створює тиск на військових та політиків, щоб вони почали приймати в умовах обмежених ресурсів, хибні рішення "на емоціях".

По типу в Харкові треба перкинути петріот з інших міст, щоб захистити містян.

Але на жаль реальність така що в нас не вистачає засобів ППО, щоб закрити навіть всі військові та енергетичні системи.

Їх тупо нема. І якщо перекинути щось в Харків, то це значить оголити якісь військові об'єкти. А це втрата техніки, людей і в результаті послаблення на фронті, втрати території та окупація.

На жаль дуже проста арифметика.

Але росіяни будуть тиснуть. Бити по цивільній забудові. КАБи будуть залітати все глибше.

Вони будуть провокувати і чекати звідки на Харків перемістять засоби ППО. І вдарять туди. Дуже надіюсь, що не буде ніяких рішень "для піару" або "на емоціях".

А ще Харків дуже вигідний росіянам для створення видимості ложних намірів та обманих маневрів.

В них нема ресурсу, щоб взяти місто, але в них є ресурс, щоб створити вигляд наступу на місто і спробувати взяти його під вогневий контроль. Насправді дві-три дивізії то невелика ціна для РФ, для того щоб спробувати примусити керівництво ЗСУ, перекидати сили з інших ділянок фронту.

На жаль, це просто треба розуміти і усвідомлювати.

Поки нам партнери не нададуть засоби захисту повітря та літаки, Харків буде потерпати.

Шахедів це стосується в меншій мірі, бо моє глибоке переконання, що цього можна було запобігти, підготувавшись. Час був. Але Синєгубов був дуже зайнятий іншими справами. На місто йому начхати.

А шахеди треба збивати за містом, а не над містом. Над містом вже пізно. І це відповідальність ВЦА.

Але то таке, маємо що маємо.

Я просто хочу, щоб люди розуміли всі можливі наслідки. Найближчим часом буде складно і важко. Весна і літо будуть важкі. І може навіть бути таке, що і багатьом цивільним прийдеться брати зброю до рук як то було у 22. Захопити Харків у РФ сил не вистачить, але спробувати підійти ще ближче для того, щоб взяти під вогневий контроль, можуть спробувати. Це навряд чи вийде, але буде складно.

Тому, тримаймо стрій, готуємось та допомагаємо ЗСУ.

Джерело: пост Доніка у Facebook.