Украинский блоггер, активист Революции Достоинства и волонтер Роман Доник рассказал, хватит ли у россиян сил захватить Харьков

Очень не приятно об этом писать, но нужно. Харьков на ближайшее время обречен на то, чтобы быть в заложниках у террористов РФ. Харьков очень уязвим перед террористическими варварскими методами россиян в войне.

Во-первых, расстояние до границы. А во-вторых это один из самых больших городов в Украине. А это означает, что поражение может наноситься большим количеством оружия.

А главное, из-за количества жителей это постоянное давление на военное и политическое руководство. Это резонанс. Это громко. Например, Белгород для России, то ничто. Некий пограничный мухосранск. Поэтому реакция на то, что, например, делали русские повстанцы в белгородской области, очень слаба. Харьков в Украине занимает совсем другое место даже в информационном поле.

Сейчас РФ помимо выноса энергосистем еще и создает давление на военных и политиков, чтобы они начали принимать в условиях ограниченных ресурсов, ошибочные решения "на эмоциях".

По типу в Харькове нужно перекинуть пэтриот из других городов, чтобы защитить горожан. Но, к сожалению, реальность такова, что у нас не хватает средств ПВО, чтобы закрыть даже все военные и энергетические системы.

Их тупо нет. И если перебросить что-нибудь в Харьков, то это значит обнажить какие-то военные объекты. А это утрата техники, людей и в результате ослабления на фронте, потери территории и оккупация.

К сожалению, очень простая арифметика. Но россияне будут давить. Бить по гражданской застройке. КАБы будут залетать все глубже.

Они будут провоцировать и ждать откуда Харьков переместят средства ПВО. И ударят туда. Очень надеюсь, что не будет никаких решений "для пиара" или "на эмоциях".

А еще Харьков очень выгоден россиянам для создания видимости ложных побуждений и обманутых маневров.

У них нет ресурса, чтобы взять город, но у них есть ресурс, чтобы создать вид наступления на город и попытаться взять его под огневой контроль. На самом деле две-три дивизии это небольшая цена для РФ, для того чтобы попытаться заставить руководство ВСУ, опрокидывать силы из других участков фронта.

К сожалению, это просто нужно понимать и осознавать. Пока нам партнеры не предоставят средства защиты воздуха и самолеты, Харьков будет страдать.

Шахедов это касается в меньшей степени, потому что мое глубокое убеждение, что этого можно было предотвратить подготовившись. Время было. Но Синегубов был очень занят другими делами. На город ему плевать.

А шахеды нужно сбивать за городом, а не над городом. Над городом уже поздно. И это ответственность ВГА. Но это такое, имеем что имеем.

Я просто хочу, чтобы люди понимали все возможные последствия. В ближайшее время будет сложно и тяжело. Весна и лето будут тяжелыми. И может даже быть такое, что и многим гражданским придется брать оружие в руки как это было в 22. Захватить Харьков у РФ сил не хватит, но попытаться подойти еще ближе для того, чтобы взять под огневой контроль, могут попробовать. Это вряд ли получится, но будет сложно. Поэтому держим строй, готовимся и помогаем ВСУ.

Источник: пост Доника в Facebook.