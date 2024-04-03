Мешканцям краще виїхати з міста

Вибачте, вже підташнює від всіх експертиз з питання, чи є план наступу на Харків, та окупація і як та чому РФ не візьме Харків. Особливо смішно виглядають намагання заспокоїти містян від людей, які або не мають відношення не те що до військової справи та аналітики, а навіть до Харкова, або виїхали з Харкова на початку 22, або ще раніше і живуть на 500-1000 км від міста.

З Нью Йорка заспокоювати ще зручніше. Там дох*я інсайдів. Таке собі.

Все дуже просто. 1. Так, в планах РФ є окупація Харкова. Ще з початку 22 року. Як і окупація Києва, Дніпра, і навіть Львова з Ужгородом та Івано-Франківськом. Плани РФ стосовно окупації України та знищення державності та частини громадян не змінилися. Плани є, а чи будуть вони реалізовані, то вже залежить від нас всіх та кожного окремо.

2. Буде наступ, місто буде битися. І буде битися жорстко та з певним задоволенням. Я не жартую. Я вже це бачив. В перші тижні великої війни. Зараз буде ще яскравіше. Бо, по-перше, всі ми знаємо що чекає нас, та місто. А по-друге — ну, за*бали вже з тими ракетами та УМПБ, дайте хоч за горло потримати.

3. Їхати з міста чи не їхати, справа кожного. Якщо є можливість, то чом би і не поїхати. Особливо враховуючи, що РФ, буде не просто нагнітати цю тему, а буде підкріплювати бомбовими та ракетними ударами. Буде небезпечніше з кожним тижнем.

А так, в місті все інше як останні два роки. І так, як буде до перемоги.

І дякуємо всім хто допомагає ЗСУ. Бо просто "вірю в ЗСУ", не працює.

Джерело: Facebook-сторінка Романа Доніка.