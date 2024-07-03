Військовий оглядач розповів, що Дніпро погано захищено від ударів та пояснив чому

Дніпро… черговий терористичний акт окупантів … трагедія… та трохи об’єктивності. Скажу одразу. ПС ЗСУ відпрацювали на межі своїх можливостей саме у цьому районі.

Тільки вдумайтеся в номенклатуру засобів, що застосовувалися по Дніпру:

9М727 ОТРК "Іскандер-К" — 3 збито 1;

Х-59/69 — 4 збито 4;

Shahed-131/136 — 5/5;

І, що найцікавіше, розвідувальний дрон Орлан-10… Збитий надто пізно.

Саме розвідувальний БПЛА Орлан-10 здійснював ту розвідку та корекцію ударів, яка і спричинила сьогоднішню трагедію.

Варто зазначити, що сьогодні відбувся вкрай рідкісний випадок, коли РОВ застосували свої Shahed-131/136 вдень. Також можна сказати, що за останні кілька місяців це був наймасовіший комбінований удар по місту України, яке не є столицею.

А тепер найнеприємніше. Удар став можливим завдяки присутності над Дніпром російського розвідувального БПЛА. Впевнений, що сьогодні ввечері чи завтра ми побачимо на російських пабліках публікації відео цих ударів у реальному часі.

Причина? Дніпро не закрито ешелонованою ППО. У нас станом на сьогодні мало засобів перехоплення компактних повітряних об’єктів. Дніпро не закритий засобами РЕБ, які могли б придушувати дані БПЛА, оскільки нам РЕБ не вистачає навіть по ЛБС. У Дніпрі не використовують дрони-мисливці, які знищували б російські розвідувальні БПЛА на висотах від 5 км.

У Дніпрі немає місцевої групи пілотів легкої авіації, як в Одесі, які вилітали б на перехоплення розвідувальних БПЛА на Як-52 або інших засобах. Хоча… Це найцікавіше. Адже у Дніпрі є чимало професійних пілотів легкої авіації, які можуть оперувати як Як-52, так і іншими літаками. Що не так?

А не так те, що частина з них власники великого бізнесу, хтось крутиться у банківській сфері, у когось магазини та брендові бутики. Не комільфо настільки шановним особам літати на поршневому Як-52 і збивати якісь там Орлан-10, які наводять удари, від яких гинуть усякі там злидні.

Саме ці пілотки, а не пілоти, не розв'язують проблему в Дніпрі через своє лібідо на півшостого, яку всіма силами та можливостями намагаються вирішити, наприклад, в Одесі. Давно зів’ялий авторитет підтискає підгузок, поки гинуть жителі міста?

Так, я знаю про вас усіх по фамільному, хто відмовився пілотувати легкою авіацією в Дніпрі. Закінчиться війна – чекайте на регулярні привіти, куєви "авторитети".