У догляді за транспортом слід дотримуватись кількох правил

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Скрип гальм на велосипедах — одна з найпоширеніших проблем. Але її досить легко можна уникнути, якщо правильно доглядати за транспортом.

Про це "Телеграфу" розповів продавець-консультант магазину "Вело+" у Полтаві Денис Карпенко. Детальніше читайте у матеріалі "Як підготувати велосипед до зими і не "вбити" самокат на балконі: секрети догляду від майстра".

За словами Карпенка, гальма можуть скрипіти при потраплянні піску, бруду або мастила. До речі, багато хто, змащуючи ланцюг велосипеда, не закриває гальмівні диски, а потім дивується "незрозумілому" звуку.

"Буває, на гальмівні диски потрапляють бруд або мастило, що збираються на асфальті під час дощу. Найбільше в таких випадках страждають ободні гальма (вібрейки), що розташовані найближче до землі", — каже співрозмовник.

Він наголошує, що для того, аби виправити ситуацію треба обробити спеціальним спреєм для очищення гальм або просто витерти їх чистою сухою ганчіркою. Ще можна скористатися спиртом чи дрібним наждачним папером. Або, якщо дуже багато мастила, зняти гальмівні колодки й почистити.

Карпенко наголосив, що у будь-якого велосипедиста завжди при собі має бути мультитул. Саме цей компактний багатофункціональний ручний інструмент поєднує в собі кілька різних пристроїв в одному корпусі. У ньому є шестигранники, викрутки шліцьові та хрестові. А також велоаптечка: латки, наждачка, клей.

"Але якщо людина не дуже розуміється в цих нюансах, то краще проконсультуватися у майстра або віддати йому транспортний засіб у ремонт", — каже продавець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найчастіше ламається у велосипеді та чому.