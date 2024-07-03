Военный обозреватель рассказал, что Днепр плохо защищен от ударов и объяснил почему

Днепр… очередной террористический акт оккупантов… трагедия… и немного объективности. Скажу сразу. ВС ВСУ отработали на пределе своих возможностей именно в этом районе.

Только вдумайтесь в номенклатуру применимых по Днепру средств:

9М727 ОТРК "Искандер-К" — 3 сбито 1;

Х-59/69 – 4 сбито 4;

Shahed-131/136 – 5/5;

И, что самое интересное, разведывательный дрон Орлан-10… Сбитый слишком поздно.

Именно разведывательный БПЛА Орлан-10 осуществлял ту разведку и коррекцию ударов, которая и стала причиной сегодняшней трагедии.

Стоит отметить, что сегодня состоялся крайне редкий случай, когда РОВ применили свои Shahed-131/136 в дневное время суток. Так же, можно сказать, что за последние несколько месяцев это был самый массированный комбинированный удар по городу Украины, который не является столицей.

А теперь, самое неприятное. Удар стал возможным благодаря присутствию над Днепром российского разведывательного БПЛА. Уверен, сегодня вечером или завтра мы увидим на российских пабликах публикации видео этих ударов в реальном времени.

Причина? Днепр не закрыт эшелонированной ПВО. У нас по состоянию ан сегодня не достаточно средств перехвата малогабаритных воздушных объектов. Днепр не закрыт средствами РЭБ, которые могли бы подавлять данные БПЛА, поскольку нам РЭБ не хватает даже по ЛБС. В Днепре не используют дроны-охотники, которые бы уничтожали бы российские разведывательные БПЛА на высотах от 5 км.

В Днепре нет местной группы пилотов лёгкой авиации, как в Одессе, которые бы вылетали на перехват разведывательных БПЛА на Як-52 или других средствах. Хотя… Это самое интересное. Ведь в Днепре есть немало профессиональных пилотов лёгкой авиации, которые могут оперировать как Як-52 так и другими самолётами. Что не так?

А не так то, что часть из них владельцы крупного бизнеса, кто-то крутится в банковской сфере, у кого-то магазины и брендовые бутики. Не комильфо настолько уважаемым особам летать на поршневом Як-52 и сбивать какие-то там Орлан-10, которые наводят удары, от которых гибнут всякие там нищеброды…

Именно эти пилотки, а не пилоты, не решают проблему в Днепре, из-за своего либидо на полшестого, которую всеми силами и возможностями пытаются решить, например, в Одессе. Давно увядший авторитет поджимает подгузник, в то время пока гибнут жители города?

Да, я знаю о вас всех по фамильно, кто отказался пилотировать лёгкой авиацией в Днепре. Закончится война – ждите регулярные приветы, куевы "авторитеты".