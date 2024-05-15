Гарна міна при поганій грі: чому американський фонд Argentem соромиться співпраці з росіянами?

Фонд фактично намагається передати людині з російським паспортом частину портової інфраструктури України

У травні скандал навколо конфлікту між американським інвестиційним фондом Argentem Creek Partners (АСР) та холдингом GNT Group отримав несподіване продовження. Виявилось, що АСР фінансує закордонний бізнес росіян та намагається віддати під контроль громадянину РФ стратегічний зерновий термінал в Одеському морському торговельному порту.

Після того як іноземні та українські ЗМІ опублікували інформацію про фінансування фондом філіппінської фінансово-технологічної компанії Salmon, засновниками якої є росіяни, близькі до "Роснєфті" та російського уряду, топменеджер АСР Джон Патон зробив низку заяв .

Ключовий меседж фонду: АСР не має ні активів, ні господарської активності у Росії, а усі спроби журналістів пов'язати АСР з Росією "є фальшивими та смішними".

Така дискусія дещо нагадала ситуацію коли людина намагається порівняти тепле з м’яким. Адже журналісти і не писали про те, що фонд веде бізнес безпосередньо на Росії. Мова йде про їхні зв’язки з російськими бізнесменами. Зокрема, про фінансування бізнесу останніх за кордоном.

Крім того, в АСР заперечили, що віддають під контроль бізнесмену Важа Джаши (Trans-Oil Group), який, за даними ЗМІ, має російський паспорт, активи зернового терміналу відомої компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл" в Одеському порту. Стивідор входить в холдинг GNT Group, з яким в Argentem та Innovatus Capital Partners існує кредитний конфлікт.

Своєю чергою "підгоріло" і у Важа Джаши, який видав в ефір такі ж суперечливі заяви, як і сказане Паттоном. Натомість обидва вони по суті не заперечили написане журналістами. Щобільше, редакція в онлайн знайшла низку інформації, яка підтверджує співпрацю АСР з росіянами.

Про що конфлікт

Конфлікт між холдингом GNT Group (стивідор в Одеському порту) та АСР/Innovatus триває з кінця 2022 року. Холдинг взяв у іноземних фондів, що позиціюють себе як американські, кредити для придбання частки CHS Group Inc. в бізнесі GNT Group. Трапилось повномасштабне вторгнення. Виникли об’єктивні труднощі з поверненням запозичень.

Наприкінці грудня 2022 року кредитори заявили про примусове стягнення боргу. В компаніях холдингу АСР почав змінювати директорів на своїх адвокатів та юрадреси операційних підприємств з Одеси на Львів. В GNT Group заявили про рейдерське захоплення бізнесу для подальшого його перепродажу третій стороні. На повернення боргу кредитор дав всього дві години. І, як заявили власники холдингу Сергій Гроза та Володимир Науменко, в цей час проходили успішні переговори зі стратегічними інвесторами, за рахунок чого компанія могла погасити борги.

До того ж запрацював зерновий коридор, і українці нарешті почали отримувати дохід. Що не завадило АСР ініціювати банкрутства працюючих підприємств GNT Group (у тому числі "Олімпексу"). Сторони у ЗМІ обмінялись безліччю звинувачень. Американський фонд задіяв адмінресурс . Йдуть масові судові спори в іноземних та українській юрисдикціях. Вочевидь ключовим у суперечці буде рішення Лондонського суду міжнародного арбітражу.

Як би там не було, це все негативно вплинуло на бізнес компанії. Була втрачена низка контрактів з контрагентами та активи через стягнення боргів іншими кредиторами.

Це все не заважає Argentem заявляти, що він є саме інвестором в портовий бізнес GNT Group. А також компанія всюди піарить себе як значущого інвестора в економіку України в інших проєктах.

Російський "слід" Salmon

Мабуть, саме тому інформація про фінансування бізнесу росіян через філіппінську компанію Salmon викликала таку бурхливу заперечливу реакцію Паттона.

"Філіппінська фінансово-технологічна компанія Salmon, спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка входить до Групи Світового банку, провела ретельну перевірку та не знайшли зв'язку бізнесу з Росією", – сказав в ЗМІ Джон Паттон.

Правда, з цієї фрази залишилось незрозумілим хто кого перевіряв. Salmon сама себе на зв'язок з Росією?

На сайті Salmon у розділі "Рада директорів" в топменеджменті вказані два впливові представники російського бізнесу – Георгій Чесаков та Павло Федоров. Вони ще на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну займали керівні посади у російському фінансовому секторі та працювали в уряді країни-агресорки. Про це є безліч інформації в російських ЗМІ. І про це в кінці квітня написало впливове французьке видання Іntelligence Оnline , відоме потужними журналістськими розслідуваннями.

Георгій Чесаков та Павло Федоров

Зокрема, Георгій Чесаков, співзасновник та генеральний директор Salmon, за даними відкритих російських джерел, до весни 2022 року очолював відділ міжнародного зростання у Tinkoff Group. Основний актив групи – Тинькофф Банк – на початку 2023 року був включений до десятого пакета санкцій Євросоюзу стосовно Росії.

Його колега, Павло Федоров, з листопаду 2021 р. по березень 2022 р. був співголовою правління тієї ж Tinkoff Group. А ось до того – старшим віцепрезидентом гірничодобувного гіганта "Норильський нікель" та віцепрезидентом "Роснєфті", нафтової компанії, яка на 70% належить Російській Федерації.

Як зазначало французьке видання, після того як Федоров пішов з посади в "Роснєфті", він залишився на посаді правої руки її голови та генерального директора Ігоря Сєчіна – одного з найвідданіших високопосадовців Володимира Путіна з часів їхньої спільної роботи в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках.

Якось мало ймовірно, що цю інформацію міг не знати американський фонд АСР, який виділив Salmon $20 млн кредиту. Адже навіть після відверто підчищених резюме та сторінок бізнесменів у соцмережах, очевидно, що вони є громадянами Росії.

Щобільше, у жодному російському виданні ми не знайшли інформації про завершення Федоровим роботи радником Сєчіна. Ніде немає його заяв з засудженням війни Росії проти України. Як це, наприклад, зробив засновник Тинькофф Банк Олег Тиньков. За що був визнаний на Росії іноагентом.

Натомість ми знайшли заяву пресслужби АСР, яка наводить слова президента та співдиректора фонду Маартена Терлоу: "Argentem Creek Partners радий стати важливим компонентом структури капіталу Salmon. Ми є довгостроковим інвестором, орієнтованим на створення цінності, і раді підтримати Salmon в їх амбітному прагненні розширити фінансову інклюзію в регіоні…"

То чим, зрештою, є заяви Паттона щодо відсутності зв’язків з росіянами у контексті таких заяв президента фонду? Чи потужні інвестори, якими себе називають АСР в Україні, вирішили поповнити ряди інших міжнародних компаній, які на словах демонструють підтримку України, а самі продовжують заробляти криваві гроші на Росії?

Російський "слід" Важа Джаши

Зі згаданим Важа Джаши все ще комічніше та цинічніше. Фактично фонд АСР намагається передати людині з російським паспортом частину портової інфраструктури України.

Важа Джаши є генеральним директором та власником молдавської Trans-Oil Group of Companies, яка, за інформацією молдавських ЗМІ, ще 4 квітня 2024 року "уклала договір оренди та управління портовим терміналом "Олімпекс" із власниками-кредиторами цього терміналу – Argentum Creek Partners та Innovatus Capital Partners…Термінал "Олімпекс" знаходиться в стадії передачі в управління Trans-Oil Group з 24 квітня 2024 року".

"Стадія передачі" відбувалась за всіма канонами рейдерських сюжетів по-українськи. Як писали ЗМІ, 26 квітня, озброївшись одним з судових рішень про відсторонення керівника "Олімпекса", до підприємства, за силової підтримки "тітушок", зайшов Андрій Науменко. Він є директором компанії "Грейн Інвест Україна" , бенефіціаром якої є Джаши Важа Енрікович. "Тітушками" керував раніше судимий та добре відомий в Одесі персонаж – Олександр Подобєдов.

Ймовірно, що ця зміна керівника є одним з етапів так званої передачі українського зернового термінала в управління молдавській Trans-Oil Group бізнесмена Важа Джаши. При цьому нагадуємо що "Олімпекс Купе Інтернешнл" за ініціативою ACP перебуває у процедурі банкрутства. А Argentem, поки йдуть судові суперечки, аж ніяк не є власником термінала, як це заявили в Trans-Oil Group. Тож залишається незрозумілим хто, кому, що і як передає з юридичної точки зору.

Водночас журналісти опублікували інформацію , що Важа Джаши є громадянином Російської Федерації. А також в рамках кримінальної справи №22023000000000306 від 31.03.2023 року ця персона підозрюється в низці злочинів проти України в період війни з РФ.

Зокрема, щодо нього розслідується кримінальна справа за статтею 110-2 кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України).

Були опубліковані дані російського паспорта Важа Джаши – серія 4521 № 632916, який був отриманий у 2021 році у Москві.

У відповідь на публікації згадана компанія "Грейн Інвест Україна" від імені Важа Джаши почала спростовувати інформацію у ЗМІ. І, схоже, трішки переборщила не на користь свого бенефіціара.

В заяві стверджується, що "Важа Джаші є громадянином США з 1999 року, але й не приховує наявність громадянства інших країн". Водночас його російське громадянство у заяві не спростовується.

Крім того, в "Грейн Інвест Україна" наголосили, що "жодної компанії на території Росії він ніколи не створював і комерційної та політичної діяльності ніколи не вів, пан Джаші ніколи не був платником податків у РФ".

Редакція перевірила в Інтернеті інформацію щодо російських "коренів" громадянина США Важа Джаши/Джаші (в українському держреєстрі він вказаний як Джаши).

По-перше, заяви, що він ніколи не мав бізнесу на Росії, не витримують ніякої критики. Згідно з даними російських відкритих сервісів , з 2005 року Джаши був засновником ТОВ "Нобил-Грейн" (вирощування зерна). Ліквідоване у 2015 році. Відтак там зазначено, що Важа Джаши має на Росії ИНН 771577799213. ИНН – це "индивидуальний налоговий номер" на РФ. Не платив податки? Не мав бізнесу?

По-друге, про те, що Джаши має російський паспорт, давно та неодноразово писали молдавські ЗМІ. Наприклад, на молдавському сайті журналістських розслідувань чітко вказано, що цей відомий бізнесмен є громадянином рф (за даними Агенції держпослуг).

Дійсно, згідно з даними одного з закритих сервісів, паспортом серії 4521 № 632916 на Росії володіє Джаши Важа Эниркович 12 червня 1966 р. н. (збігається з біографією нашого бізнесмена). Той же ИНН 771577799213. Див. нижче скрин.

Щобільше, якщо перевіряти по цьому ж ИНН, у нього, виявляється, раніше було декілька паспортів. Вочевидь, з низки причин (вік тощо) Важа міг змінювати їх. Див. скрини.

Якщо перевіряти одним з легальних російських сервісів , то виявиться, що наразі дійсним є той паспорт Важа Джаши, що оприлюднений в українських ЗМІ – серія 4521 № 632916. Див. нижче скрин. Інші – вже не дійсні.

Таким чином, замість космополітичного проамериканського бізнесмена Важа Джаши маємо російського громадянина з туманним минулим, кримінальною справою в Україні та сумнівними зв’язками у кримінальних колах.

Зокрема, як зазначають молдавські журналісти , власник Trans Oil Group є одним із близьких партнерів одіозного молдавського бізнесмена Володимира Плахотнюка. Останній у 2023 році увійшов у санкційний список ЄС як фігурант численних кримінальних справ у Молдові, пов’язаних з розкраданням державних коштів та їх незаконним виведенням за межі країни.

Важа Джаши та Володимир Плахотнюк

А сам Важа Джаши, як вже було сказано, також є фігурантом кримінальної справи в Україні.

За даними журналістів , мова йде про ПрАТ "Ренійський елеватор". Це підприємство та "його "тіньовий бенефіціар" Важа Джаши виводили частину доходів у неврахованій "чорній" касі. Значні суми готівкових грошей передавалися самому Джаши та його російським діловим партнерам. Під час нещодавнього обшуку на території "Ренійського елеватора" були вилучені десятки тисяч доларів, євро та гривень, а також документація, що вказує на можливі порушення. На думку слідства, ця готівка могла бути призначена для фінансування протиправної діяльності, що підриває конституційний лад України. Суд вже наклав арешт на вилучене майно для збереження речових доказів.

Нічого особистого – тільки бізнес?

Поведінка американської ACP щодо зв’язків з росіянами навряд чи наразі здивує пересічного українця. Ми вже звикли, що під час війни багато транснаціональних компаній живлять російський ринок і одночасно отримують прибутки в Україні.

НАЗК навіть вів перелік міжнародних спонсорів тероризму – компаній, які активно працюють на Росії. Перелік був суто репутаційним (без юридичних наслідків), але дуже не подобався нашим міжнародним партнерам. Тому вони через владу продавили, щоб Кабмін поки закрив цей перелік від громадськості.

Проте журналісти продовжують описувати діяльність у країні-терористі цих та інших (які не попали у перелік) глобальних компаній. Компаній, які платять податки в бюджет Росії, що йде на виготовлення зброї проти українців.

До прикладу, нещодавно журналісти описали діяльність міжнародної аграрної корпорації Cargill, вихідцями з якої якраз і є топменеджери ACP. У 2022—2023 роках її російські структури заплатили у бюджет Росії 6,9 млрд рублів.

Але у випадку з Важа Джаши йдеться не про репутацію. А про національну безпеку. Тож тут безпекові структури, як мінімум, повинні перевірити схеми, за якими в Україні працюють ACP та структури, підконтрольні Trans-Oil Group.