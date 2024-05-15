Хорошая мина при плохой игре: почему американский фонд Argentem стесняется сотрудничества с россиянами?

Фонд фактически пытается передать человеку с российским паспортом часть портовой инфраструктуры Украины

В мае скандал вокруг конфликта между американским инвестиционным фондом Argentem Creek Partners (АСР) и холдингом GNT Group получил неожиданное продолжение. Оказалось, что АСР финансирует зарубежный бизнес россиян и пытается отдать под контроль гражданина РФ стратегический зерновой терминал в Одесском морском торговом порту.

После того как иностранные и украинские СМИ опубликовали информацию о финансировании фондом филиппинской финансово-технологической компании Salmon, учредителями которой являются россияне, близкие к "Роснефти" и российскому правительству, топ-менеджер АСР Джон Патон сделал ряд заявлений .

Ключевой месседж фонда: АСР не имеет ни активов, ни хозяйственной активности в России, а все попытки журналистов связать АСР с Россией "фальшивы и смешны".

Такая дискуссия немного напомнила ситуацию, когда человек пытается сравнить теплое с мягким. Ведь журналисты и не писали о том, что фонд ведет бизнес прямо на России. Речь идет об их связях с российскими бизнесменами. В частности, о финансировании бизнеса последних за границей.

Кроме того, в АСР опровергли, что отдают под контроль бизнесмену Важа Джаши (Trans-Oil Group), который, по данным СМИ, располагает российским паспортом, активы зернового терминала известной компании "Олимпекс Купе Интернейшнл" в Одесском порту. Стивидор входит в холдинг GNT Group, с которым у Argentem и Innovatus Capital Partners существует кредитный конфликт.

В свою очередь "подгорело" и у Важа Джаши, который выдал в эфир такие же противоречивые заявления, как и сказанное Паттоном. Оба они по сути не опровергли написанное журналистами. Более того, редакция в онлайн нашла информацию, подтверждающую сотрудничество АСР с россиянами.

О чем конфликт

Конфликт между холдингом GNT Group (стивидор в Одесском порту) и АСР/Innovatus продолжается с конца 2022 года. Холдинг взял у иностранных фондов, позиционирующих себя как американские, кредиты на приобретение доли CHS Group Inc. в бизнесе GNT Group. Произошло полномасштабное вторжение. Возникли объективные трудности с возвратом займов.

В конце декабря 2022 года кредиторы заявили о принудительном взыскании долга. В компаниях холдинга АСР начал менять директоров на своих адвокатов и юрадреса операционных предприятий с Одессы на Львов. В GNT Group заявили о рейдерском захвате бизнеса для последующей его перепродажи третьей стороне. На возврат долга кредитор дал всего два часа. И, как заявили хозяева холдинга Сергей Гроза и Владимир Науменко, в это время проходили успешные переговоры со стратегическими инвесторами, за счет чего компания могла погасить долги.

К тому же заработал зерновой коридор, и украинцы наконец-то начали получать доход. Что не помешало АСР инициировать банкротства работающих предприятий GNT Group (в том числе "Олимпекс"). Стороны в СМИ обменялись множеством обвинений. Американский фонд задействовал админресурс . Идут массовые судебные споры в иностранных и украинских юрисдикциях. Очевидно, ключевым в споре будет решение Лондонского суда международного арбитража.

Как бы то ни было, это все негативно повлияло на бизнес компании. Был утрачен ряд контрактов с контрагентами и активы из-за взыскания долгов другими кредиторами.

Это все не мешает Argentem заявлять, что он является именно инвестором в портовый бизнес GNT Group. А также компания повсюду пиарит себя как значимого инвестора в экономику Украины в других проектах.

Российский "след" Salmon

Пожалуй, именно поэтому информация о финансировании бизнеса россиян через филиппинскую компанию Salmon вызвала столь бурную опровергающую реакцию Паттона.

"Филиппинская финансово-технологическая компания Salmon совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в Группу Всемирного банка, провела тщательную проверку и не нашли связи бизнеса с Россией", – сказал в СМИ Джон Паттон.

Правда, из этой фразы осталось непонятным, кто кого проверял. Salmon сама себя на связь с Россией?

На сайте Salmon в разделе "Совет директоров" в топ-менеджменте указаны два влиятельных представителя российского бизнеса — Георгий Чесаков и Павел Федоров. Они еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину занимали руководящие должности в российском финансовом секторе и работали в правительстве страны-агрессора. Об этом есть множество информации в российских СМИ. И об этом в конце апреля написало влиятельное французское издание Intelligence Online , известное мощными журналистскими расследованиями.

Георгий Чесаков и Павел Федоров

В частности, Георгий Чесаков, соучредитель и генеральный директор Salmon, по данным открытых российских источников, до весны 2022 года возглавлял отдел международного роста в Tinkoff Group. Основной актив группы – Тинькофф Банк – в начале 2023 года был включен в десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России.

Его коллега, Павел Федоров, с ноября 2021 г. по март 2022 г. был сопредседателем правления той же Tinkoff Group. А вот до этого – старшим вице-президентом горнодобывающего гиганта "Норильский никель" и вице-президентом "Роснефти", нефтяной компании, которая на 70% принадлежит Российской Федерации.

Как отмечало французское издание, после того как Федоров ушел с должности в "Роснефти", он остался в должности правой руки ее председателя и генерального директора Игоря Сечина — одного из самых преданных чиновников Владимира Путина со времен их совместной работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах.

Как-то маловероятно, что эту информацию мог не знать американский фонд АСР, который выделил Salmon $20 млн кредита. Ведь даже после откровенно подчищенных резюме и страниц бизнесменов в соцсетях очевидно, что они граждане России.

Более того, ни в одном из российских изданий мы не нашли информации о завершении работы Федорова советником Сечина. Нигде нет его заявлений с осуждением войны России против Украины. Как это, например, сделал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. За что был признан в России иноагентом.

В то же время мы нашли заявление пресс-службы АСР, которое приводит слова президента и содиректора фонда Маартена Терлоу: "Argentem Creek Partners рад стать важным компонентом структуры капитала Salmon. Мы являемся долгосрочным инвестором, ориентированным на создание ценности, и рады поддержать Salmon в их амбициозном стремлении расширить финансовую инклюзию в регионе…"

Чем, в конце концов, есть заявления Паттона об отсутствии связей с россиянами в контексте таких заявлений президента фонда? Или мощные инвесторы, как себя называют АСР в Украине, решили пополнить ряды других международных компаний, которые на словах демонстрируют поддержку Украины, а сами продолжают зарабатывать кровавые деньги на России?

Российский "след" Важа Джаши

С упомянутым Важа Джаши все еще комичнее и циничнее. Фактически фонд АСР пытается передать человеку с российским паспортом часть портовой инфраструктуры Украины.

Важа Джаши является генеральным директором и владельцем молдавской Trans-Oil Group of Companies, которая, по информации молдавских СМИ, еще 4 апреля 2024 года "заключила договор аренды и управления портовым терминалом "Олимпекс" с владельцами-кредиторами этого терминала — Argentum Creek Partners и Innovatus Capital Partners…Терминал "Олимпекс" находится в стадии передачи в управление Trans-Oil Group с 24 апреля 2024 года".

"Стадия передачи" проходила по всем канонам рейдерских сюжетов по-украински. Как писали СМИ, 26 апреля, вооружившись одним из судебных решений об отстранении руководителя "Олимпекса", на предприятие, при силовой поддержке "титушек", зашел Андрей Науменко. Он директор компании "Грейн Инвест Украина" , бенефициаром которой является Джаши Важа Энрикович. "Титушками" руководил ранее судимый и хорошо известный в Одессе персонаж — Александр Подобедов.

Вероятно, эта смена руководителя является одним из этапов так называемой передачи украинского зернового терминала в управление молдавской Trans-Oil Group бизнесмена Важа Джаши. При этом напоминаем, что "Олимпекс Купе Интернешнл" по инициативе ACP находится в процедуре банкротства. А Argentem, пока идут судебные споры, отнюдь не владелец терминала, как это заявили в Trans-Oil Group. Так что остается непонятным кто, кому, что и как передает с юридической точки зрения.

В то же время журналисты опубликовали информацию , что Важа Джаши является гражданином Российской Федерации. А также в рамках уголовного дела №22023000000000306 от 31.03.2023 года эта персона подозревается в ряде преступлений против Украины в период войны с РФ.

В частности, в отношении него расследуется уголовное дело по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Были опубликованы данные российского паспорта Важа Джаши – серия 4521 № 632916, который был получен в 2021 году в Москве.

В ответ на публикации упомянутая компания "Грейн Инвест Украина" от имени Важа Джаши начала опровергать информацию в СМИ. И, похоже, немного переборщила не в пользу своего бенефициара.

В заявлении утверждается, что "Важа Джаши является гражданином США с 1999 года, но и не скрывает наличия гражданства других стран". В то же время его российское гражданство в заявлении не опровергается.

Кроме того, в "Грейн Инвест Украина" подчеркнули, что "никакой компании на территории России он никогда не создавал и коммерческой и политической деятельности никогда не вел, господин Джаши никогда не был налогоплательщиком в РФ".

Редакция проверила в Интернете информацию о российских "корнях" гражданина США Важа Джаши (в украинском госреестре он указан как Джаші).

Во-первых, заявления, что у него никогда не было бизнеса в России, не выдерживают никакой критики. Согласно данным российских открытых сервисов , с 2005 года Джаши был основателем ООО "Нобил-Грейн" (выращивание зерна). Ликвидировано в 2015 году. Таким образом, там указано, что Важа Джаши имеет в России ИНН 771577799213. ИНН – это "индивидуальный налоговый номер" на РФ. Не платил налоги? Не было бизнеса?

Во-вторых, о том, что у Джаши есть российский паспорт, давно и неоднократно писали молдавские СМИ. К примеру, на молдавском сайте журналистских расследований четко указано, что этот известный бизнесмен является гражданином России (по данным Агентства госуслуг).

Действительно, согласно данным одного из закрытых сервисов, паспортом серии 4521 № 632916 в России владеет Джаши Важа Эниркович 12 июня 1966 г. р. (совпадает с биографией нашего бизнесмена). Тот же ИНН 771577799213. См. ниже скрин.

Более того, если проверять по этому же ИНН, у него, оказывается, раньше было несколько паспортов. Очевидно, по ряду причин (возраст и т. д.) Важа мог менять их. См. скрины.

Если проверять по одному из легальных российских сервисов , то окажется, что действителен тот паспорт Важа Джаши, который обнародован в украинских СМИ – серия 4521 № 632916. См. ниже скрин. Остальные – уже не действительны.

Таким образом, вместо космополитичного проамериканского бизнесмена Важа Джаши имеем российского гражданина с туманным прошлым, уголовным делом в Украине и сомнительными связями в криминальных кругах.

В частности, как отмечают молдавские журналисты , владелец Trans Oil Group является одним из близких партнеров одиозного молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка. Последний в 2023 году вошел в санкционный список ЕС как фигурант многочисленных уголовных дел в Молдове, связанных с хищением государственных средств и их незаконным выводом за пределы страны.

Важа Джаши и Владимир Плахотнюк

А сам Важа Джаши, как уже было сказано, тоже является фигурантом уголовного дела в Украине.

По данным журналистов , речь идет о ЧАО "Ренийский элеватор". Это предприятие и "его "теневой бенефициар" Важа Джаши выводили часть доходов в неучтенной "черной" кассе. Значительные суммы наличных денег передавались самому Джаши и его российским деловым партнерам. Во время недавнего обыска на территории "Ренийского элеватора" были изъяты десятки тысяч долларов, евро и гривен, а также документация, которая указывает на возможные нарушения. По мнению следствия, эти наличные деньги могли быть предназначены для финансирования противоправной деятельности, подрывающей конституционный строй Украины. Суд уже наложил арест на изъятое имущество для сохранения вещественных доказательств.

Ничего личного – только бизнес?

Поведение американской ACP по поводу связей с россиянами вряд ли сейчас удивит рядового украинца. Мы уже привыкли, что во время войны многие транснациональные компании подпитывают российский рынок и одновременно получают доходы в Украине.

НАПК даже вел перечень международных спонсоров терроризма – компаний, активно работающих на России. Список был чисто репутационным (без юридических последствий), но очень не нравился нашим международным партнерам. Поэтому они через власть продавили, чтобы Кабмин пока закрыл этот список от общественности.

Тем не менее журналисты продолжают описывать деятельность в стране-террористе этих и других (не попавших в перечень) глобальных компаний. Компаний, которые платят налоги в бюджет России, идущий на изготовление оружия против украинцев.

К примеру, недавно журналисты описали деятельность международной аграрной корпорации Cargill, выходцами из которой как раз и являются топ-менеджеры ACP. В 2022—2023 годах ее российские структуры заплатили в бюджет России 6,9 млрд рублей.

Но в случае с Важа Джаши речь уже идет не о репутации. А о национальной безопасности. Поэтому здесь структуры безопасности, как минимум, должны проверить схемы, по которым в Украине работают ACP и структуры, подконтрольные Trans-Oil Group.