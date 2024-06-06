Курс долара у червні – падіння гривні пригальмується

Курс долара з 10 по 16 червня може стати менш стресовим, ніж був у травні

Схоже, що 10-16 червня триватиме період адаптації ринку до нових реалій, а саме до нових курсових коридорів та певної рефлексії щодо того, що курс долара вже навряд чи колись опуститься нижче за 40 грн. А також до тиску інфляції на ринок через зростання тарифів на електроенергію.

Таку думку висловив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. На курс може серйозно вплинути те, що в умовах подорожчання електроенергії та можливих перебоїв з енергопостачанням через військову агресію бізнесу доведеться переглянути собівартість, що позначиться на споживчих цінах.

На думку експерта, найімовірніше, у червні девальваційні процеси підуть на спад. Так, з 1 січня до 1 червня гривня втратила 6,7% своєї вартості (на початку року офіційний курс долара був на рівні 38 грн). А активна девальвація припала саме на квітень-травень, коли гривня просіла майже на 5% (1,3% у квітні та 2,6% у травні).

Проте зрештою ситуація на ринку залежатиме, насамперед, від активності регулятора на міжбанку та його планів щодо подальшої лібералізації ринку. Але Тарас Лєсовий вважає, що очікується зниження девальвації, що ґрунтуються на офіційних розрахунках, у тому числі інфляційному. Очікується, що за підсумками року інфляція становитиме 8,6%. До того ж у держбюджеті прописано "очікування" курсу долара на рівні 40,7 грн (середньозважений) та 41,4 грн (очікуваний на кінець року).

Загалом, як прогнозує експерт, зміни відбуватимуться у сфері щоденних валютних коливань, різниці між курсами на міжбанку та готівковому ринку, різниці між курсами купівлі/продажу, допустимих меж курсових відхилень тощо. Тому, як і раніше, щоденні "хвильові" зміни курсів не будуть загрозливими і навпаки — зміни будуть передбачувані відповідно до активного низхідного та висхідного курсового тренду.

Зокрема, курс готівкового долара перебуватиме у діапазоні 40-41,2 грн, щоденні коливання до 50 копійок на доларі, а різниця у купівлі-продажі до 1 гривні.

"Можна очікувати, що після бурхливо-активних квітня і травня на ринку може виникнути певний період затишшя і звикання до нових курсових реалій. Поточні зміни, як і раніше, будуть помітні, проте не загрожують ринку. До того ж очікується, що девальвація гривні може на якийсь час призупинитися", — уточнює експерт.

Цікаво, що 6 червня в обмінниках гривня справді трохи зміцнилася щодо долара. За добу американська валюта подешевшала на 20 копійок.