Долар здає позиції: скільки коштує валюта на чорному ринку Києва

Українська гривня поступово зміцнюється

На валютному ринку спостерігаються значні коливання. Курс долара упав, але ще не нижче 40 гривень.

Американська валюта плаває в межах 40,10-41,00 гривні. Євро теж повільно дешевшає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 6 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,12 грн

Євро (EUR): 43,60 грн

Злотий (PLN): 10,12 грн

Канадський долар (CAD): 29,33 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,96 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,58 грн

Євро (EUR): 44,24 грн

Злотий (PLN): 10,30 грн

Канадський долар (CAD): 29,67 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,55 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав ще на 20 копійок.

Купівля: 40,52 грн

Продаж: 40,64 грн

Раніше "Телеграф" писав, на скільки може здорожчати долар та коли. НБУ сам показуватиме на якій межі зупиниться курс і він може сягнути як 41 гривні, так і вище.