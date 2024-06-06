Долар здає позиції: скільки коштує валюта на чорному ринку Києва
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Українська гривня поступово зміцнюється
На валютному ринку спостерігаються значні коливання. Курс долара упав, але ще не нижче 40 гривень.
Американська валюта плаває в межах 40,10-41,00 гривні. Євро теж повільно дешевшає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 6 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,12 грн
Євро (EUR): 43,60 грн
Злотий (PLN): 10,12 грн
Канадський долар (CAD): 29,33 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,96 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,58 грн
Євро (EUR): 44,24 грн
Злотий (PLN): 10,30 грн
Канадський долар (CAD): 29,67 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,55 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав ще на 20 копійок.
Купівля: 40,52 грн
Продаж: 40,64 грн
Раніше "Телеграф" писав, на скільки може здорожчати долар та коли. НБУ сам показуватиме на якій межі зупиниться курс і він може сягнути як 41 гривні, так і вище.