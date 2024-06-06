Курс доллара в июне – падение гривны притормозится

Курс доллара с 10 по 16 июнь может стать менее стрессовым чем был в мае

Похоже, что 10-16 июня будет продолжаться период адаптации рынка к новым реалиям, а именно к новым курсовым коридорам и определенной рефлексии относительно того, что курс доллара уже вряд ли когда-то опустится ниже 40 грн. А также к давлению инфляции на рынок из-за роста тарифов на электроэнергию.

Такое мнение высказал "Телеграфу" начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. На курс может серьезно повлиять то, что в условиях удорожания электроэнергии и возможных перебоев с энергоснабжением из-за военной агрессии, бизнесу придется пересмотреть себестоимость, что скажется на потребительских ценах.

По мнению эксперта, скорее всего, в июне девальвационные процессы пойдут на спад. Так, с 1 января по 1 июня гривня потеряла 6,7% своей стоимости (в начале года официальный курс доллара был на уровне 38 грн). А активная девальвация пришлась именно на апрель-май, когда гривна просела почти на 5% (1,3% в апреле и 2,6% в мае).

Однако в конечном итоге ситуация на рынке будет зависеть, прежде всего, от активности регулятора на межбанке и его планов по дальнейшей либерализации рынка. Но Тарас Лесовой считает, что можно ожидать снижения девальвации, что основываются на официальных расчетах, в том числе инфляционном. Ожидается, что по итогам года инфляция составит 8,6%. К тому же в госбюджете прописано "ожидание" курса доллара на уровне 40,7 грн (средневзвешенный) и 41,4 грн (ожидаемый на конец года).

В целом как прогнозирует эксперт, изменения будут происходить в сфере ежедневных валютных колебаний, разницы между курсами на межбанке и наличном рынке, разницы между курсами купли/продажи, допустимых пределов курсовых отклонений и т.п. Поэтому по-прежнему ежедневные "волновые" изменения курсов не будут угрожающими и наоборот — изменения будут предсказуемы в соответствии с активным нисходящим и восходящим курсовым трендом.

В частности, курс наличного доллара будет находиться в диапазоне 40-41,2 грн, ежедневные колебания до 50 копеек на долларе, а разница в купле-продаже до 1 гривны.

"Можно ожидать, что после бурно-активных апреля и мая на рынке может возникнуть определенный период затишья и привыкания к новым курсовым реалиям. Текущие изменения по-прежнему будут заметны, однако не угрожающие рынку. К тому же ожидается, что девальвация гривны может на время приостановиться", — уточняет эксперт.

Любопытно, что 6 июня в обменниках гривна действительно чуть укрепилась по отношению к доллару. За сутки американская валюта подешевела на 20 копеек.