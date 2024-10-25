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Кудрицький встиг надати державні гарантії фінансування двох енергокомпаній скандальної глави Хмельницької МСЕК

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Кудрицький встиг надати державні гарантії фінансування двох енергокомпаній скандальної глави Хмельницької МСЕК Новина оновлена 25 жовтня 2024, 13:12

НЕК "Укренерго" зобов’язалася оплачувати всю електроенергію за фіксованою ціною упродовж 5 років

В серпні 2024 року одразу дві компанії родини керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи отримали від державної НЕК "Укренерго" гарантоване 5-річне фінансування для розвитку бізнесу.

Про це повідомляє спеціалізоване видання ExPro з посиланням на список переможців.

Це відбулося 22 серпня – за два тижні до звільнення з НЕК "Укренерго" уже колишнього керівника Володимира Кудрицького.

Сума гарантованої виплати компаніям Крупи не розкривається. Однак договори, заключені Кудрицьким, передбачають, що держава бере на себе зобов’язання за будь-яких умов оплачувати всю електроенергію за фіксованою ціною упродовж 5 років.

За даними ЗМІ, мова йде про компанії "Солар-Інвест" та Холдингова компанія "Енергія Поділля". Власниками компанії є родина Крупи. Як повідомляють місцеві ЗМІ Хмельницького, Тетяна Крупа є заслуженою лікаркою України, а також головною лікаркою установи, яка призначає інвалідність на Хмельниччині. Її чоловік Володимир Крупа – колишній керівник аудитслужби Хмельницької області, а їхній син Олександр Крупа нині очолює Головне управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області.

Тетяну Крупу затримало НАБУ 5 жовтня за підозрою в незаконному збагаченні.

Крім родини Крупи, серед переможців аукціонів "Укренерго" виявилися компанії, які належать двом підозрюваним в корупції топпосадовцям. Це колишній глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, якого НАБУ затримало за привласнення майже 250 млн грн і який очікує на рішення суду, а також Ігор Мазепа, якого ДБР підозрює у незаконному заволодінні землею під Києвом ще в часи Януковича.