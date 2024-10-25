Укр

Кудрицкий успел предоставить государственные гарантии финансирования двух энергокомпаний скандальной главы Хмельницкой МСЭК

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кудрицкий успел предоставить государственные гарантии финансирования двух энергокомпаний скандальной главы Хмельницкой МСЭК Новость обновлена 25 октября 2024, 13:12

НЭК "Укрэнерго" обязалась оплачивать всю электроэнергию по фиксированной цене в течение 5 лет

В августе 2024 года сразу две компании семьи главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы получили от государственной НЭК "Укрэнерго" гарантированное 5-летнее финансирование для развития бизнеса.

Об этом сообщает специализированное издание ExPro со ссылкой на список победителей.

Это произошло 22 августа – за две недели до увольнения из НЭК "Укрэнерго" уже бывшего руководителя Владимира Кудрицкого.

Сумма гарантированной выплаты компаниям Крупы не раскрывается. Однако договоры, заключенные Кудрицким, предусматривают, что государство берет на себя обязательство в любых условиях оплачивать всю электроэнергию по фиксированной цене в течение 5 лет.

По данным СМИ, речь идет о компаниях "Солар-Инвест" и Холдинговой компании "Енергія Поділля". Владельцами компании является семья Крупы. Как сообщают местные СМИ Хмельницкого, Татьяна Крупа — заслуженный врач Украины, а также главный врач учреждения, которое назначает инвалидность в Хмельницкой области. Ее муж Владимир Крупа – бывший руководитель аудитслужбы Хмельницкой области, а их сын Александр Крупа сейчас возглавляет Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Татьяну Крупу задержало НАБУ 5 октября по подозрению в незаконном обогащении.

Кроме семьи Крупы, среди победителей аукционов "Укрэнерго" оказались компании, принадлежащие двум подозреваемым в коррупции топ-чиновникам. Это бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, которого НАБУ задержало за присвоение почти 250 млн грн и который ожидает решения суда, а также Игорь Мазепа, которого ГБР подозревает в незаконном завладении землей под Киевом еще во времена Януковича.