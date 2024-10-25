Кудрицкий успел предоставить государственные гарантии финансирования двух энергокомпаний скандальной главы Хмельницкой МСЭК

НЭК "Укрэнерго" обязалась оплачивать всю электроэнергию по фиксированной цене в течение 5 лет

В августе 2024 года сразу две компании семьи главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы получили от государственной НЭК "Укрэнерго" гарантированное 5-летнее финансирование для развития бизнеса.

Об этом сообщает специализированное издание ExPro со ссылкой на список победителей.

Это произошло 22 августа – за две недели до увольнения из НЭК "Укрэнерго" уже бывшего руководителя Владимира Кудрицкого.

Сумма гарантированной выплаты компаниям Крупы не раскрывается. Однако договоры, заключенные Кудрицким, предусматривают, что государство берет на себя обязательство в любых условиях оплачивать всю электроэнергию по фиксированной цене в течение 5 лет.

По данным СМИ, речь идет о компаниях "Солар-Инвест" и Холдинговой компании "Енергія Поділля". Владельцами компании является семья Крупы. Как сообщают местные СМИ Хмельницкого, Татьяна Крупа — заслуженный врач Украины, а также главный врач учреждения, которое назначает инвалидность в Хмельницкой области. Ее муж Владимир Крупа – бывший руководитель аудитслужбы Хмельницкой области, а их сын Александр Крупа сейчас возглавляет Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Татьяну Крупу задержало НАБУ 5 октября по подозрению в незаконном обогащении.

Кроме семьи Крупы, среди победителей аукционов "Укрэнерго" оказались компании, принадлежащие двум подозреваемым в коррупции топ-чиновникам. Это бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, которого НАБУ задержало за присвоение почти 250 млн грн и который ожидает решения суда, а также Игорь Мазепа, которого ГБР подозревает в незаконном завладении землей под Киевом еще во времена Януковича.