Чи може безробітній отримати субсидію на сплату комуналки і як це зробити

Людина пенсійного віку, яка не отримує пенсії і не працює, може оформити субсидію за умови отримання не менше одного місяця одного з вище перелічених видів соціальних допомог

Українці, які не мають коштів, або не працевлаштовані, аби самостійно оплачувати комунальні послуги у повному обсязі, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії. Проте є нюанси.

Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" розповіли, чи можуть отримати субсидію особи, що не працюють.

Відповідно до абз.6-9 підп.3 п.14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затв. постановою Кабміну №848 від 21.10.1995 р., житлові субсидії призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:

навчалися за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти;

зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні;

отримували хоча б один із таких видів доходу, як: пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога по безробіттю, допомога по частковому безробіттю, державна соціальна допомога малозабезпеченій сім’ї, яку отримує особа, яка втратила працездатність, в тому числі особа, яка досягла пенсійного віку та не набула достатнього страхового стажу за умови наявності в такої особи не менш як 15 років страхового стажу;

надавали соціальні послуги;

вважалися безвісно відсутніми за рішенням суду або мали правовий статус осіб, зниклих безвісти, перебували в полоні;

перебували в місцях позбавлення/обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою;

перебували у складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком ЛКК;

перебували у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду.

Юристи пишуть, що людина пенсійного віку, яка не отримує пенсії і не працює, може оформити субсидію за умови отримання не менше одного місяця одного з вище перелічених видів соціальних допомог (наприклад, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату) протягом шестимісячного періоду перед зверненням за призначенням такої субсидії.

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