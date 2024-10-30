Що важливо знати про субсидії у листопаді і кому варто поспішити

Подати документи на субсидію у листопаді необхідно лише у кількох випадках

Українці під час війни продовжують отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги. Цю компенсацію від держави продовжать нараховувати і у листопаді.

"Телеграф" розповідає про те, що потрібно знати про субсидії в останній місяць осені. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), субсидії на опалювальний сезон перепризначили автоматично до 30 квітня 2025 року для всіх одержувачів, навіть якщо влітку була "нульова" субсидія.

Подати документи на субсидію у листопаді необхідно лише у випадках, коли вона оформляється вперше, якщо змінився склад сім’ї чи доходи. Оформити її можна в органах ПФУ, ЦНАПах або онлайн — на порталі "Дія", на порталі електронних послуг ПФУ, або в мобільному додатку Пенсійного фонду.

Право на субсидію мають домогосподарства, які платять за комунальні послуги більше, ніж певний для них обов’язковий платіж. Він розраховується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу.

Внутрішньо переміщені особи також мають право отримання житлової субсидії. Однак для її оформлення, окрім стандартного пакету документів, також потрібно надати довідку про відповідний статус.

Якщо громадянин звернеться за призначенням субсидії до 30 листопада, то житлову субсидію призначать з жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто може оформити субсидію на дрова в Україні.