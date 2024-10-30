Может ли безработный получить субсидию на уплату коммуналки и как это сделать

Человек пенсионного возраста, не получающий пенсии и не работающий, может оформить субсидию при условии получения не менее одного месяца одного из вышеперечисленных видов социальных пособий

Украинцы, не имеющие средств или не трудоустроенные, чтобы самостоятельно оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, могут обратиться за назначением жилищной субсидии. Однако есть нюансы.

Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали, могут ли получить субсидию неработающие лица.

Согласно абз.6-9 подп.3 п.14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утв. постановлением Кабмина №848 от 21.10.1995 г., жилищные субсидии назначаются, если лица, доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии, в течение такого периода не менее месяца:

учились по дневной форме обучения в заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, высшего образования;

зарегистрированные в Государственной службе занятости как безработные;

получали хотя бы один из таких видов дохода, как: пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, пособие по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату, пособие по безработице, пособие по частичной безработице, государственная социальная помощь малообеспеченной семье е, которое получает лицо, утратившее трудоспособность, в том числе лицо, достигшее пенсионного возраста и не приобретшее достаточного страхового стажа при условии наличия у такого лица не менее 15 лет страхового стажа;

оказывали социальные услуги;

считались безвестно отсутствующими по решению суда или имели правовой статус лиц, пропавших без вести, находившихся в плену;

находились в местах лишения/ограничения свободы или к ним применялись меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), применялись меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей;

находились в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных инвалидностью, продолжительной болезнью, алко- или наркозависимостью, что подтверждается выводом ЛКК;

находились в отпуске без сохранения заработной платы, если ребенок нуждается в домашнем уходе.

Юристы пишут, что человек пенсионного возраста, не получающий пенсии и не работающий, может оформить субсидию при условии получения не менее одного месяца одного из вышеперечисленных видов социальных пособий (например, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату) в течение шестимесячного периода перед обращением за назначением такой субсидии.

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