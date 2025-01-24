Ексспіввласник "Привату" закликав Тігіпка припинити вести спільний бізнес с Боголюбовим і Коломойським

На тлі скандалу, пов'язаного з останнім засіданням суду у справі Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова щодо порту "Боріваж", співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов звернувся до олігарха Сергія Тігіпка.

Про це йдеться у дописі Мартинова у Facebook. За його словами, зв'язки Тігіпка з Коломойським та Боголюбовим "вкрай токсичні" і можуть нашкодити репутації.

"Сергію, Ви є відомим інвестором і власником фінансово-промислової групи "ТАС". Ваш бізнес значною мірою залежить від Вашої ділової репутації. Проте, як на мене, зв’язки з Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським на сьогодні є вкрай токсичними", — йдеться у повідомленні.

Мартинов наголошує, що ні для кого не секрет, якими "папками з документами" Коломойський і Боголюбов намагались вплинути на Тігіпка. До того ж утримання часток у спільних бізнес-проєктах "із цими одіозними олігархами — секрет Полішинеля".

"Ваша дотичність до спільних бізнесів та фактичне фронтування інтересів Коломойського і Боголюбова суттєво шкодить як Вашим клієнтам, так і державі. Нагадую, що саме бізнес-структури Боголюбова та Коломойського фінансували бюджет держави-агресора", — пише співзасновник групи "Приват".

Звертаючись до Тігіпка, він наголосив, що ділова репутація напрацьовується роками, а от втратити її можна миттєво й безповоротно.

"Обман держави у скрутний для неї час не лише не додасть вам плюсів до репутації, а й залишить незабутній слід в історії. Тому закликаю вас ще раз зважити вищенаведені аргументи та припинити утримувати частки Коломойського та Боголюбова у спільних бізнесах", — закликав Мартинов.

Нагадаємо, що нещодавно судівська колегія Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) ухвалила рішення на користь українських олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Сергія Тігіпка. Вони зберегли контроль над портом "Боріваж". Внаслідок цього рішення держава втрачає мільярди гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Коломойський із СІЗО звинуватив президента України Володимира Зеленського в захопленні "Укрнафти".