Экс-совладелец "Привата" призвал Тигипко прекратить вести совместный бизнес с Боголюбовым и Коломойским

На фоне скандала, связанного с последним заседанием суда по делу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова оносительно порта "Бориваж", соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов обратился к олигарху Сергею Тигипко.

Об этом говорится в сообщении Мартынова в Facebook. По его словам, связи Тигипко с Коломойским и Боголюбовым "крайне токсичны" и могут навредить репутации.

"Сергей, Вы являетесь известным инвестором и владельцем финансово-промышленной группы "ТАС". Ваш бизнес в значительной степени зависит от Вашей деловой репутации. Однако, по-моему, связи с Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским на сегодняшний день крайне токсичны", — говорится в сообщении.

Мартынов отмечает, что ни для кого не секрет, какими "папками с документами" Коломойский и Боголюбов пытались повлиять на Тигипко. К тому же содержание долей в совместных бизнес-проектах "с этими одиозными олигархами — секрет Полишинеля".

"Ваша причастность к совместным бизнесам и фактическое фронтирование интересов Коломойского и Боголюбова существенно вредит как Вашим клиентам, так и государству. Напоминаю, что именно бизнес-структуры Боголюбова и Коломойского финансировали бюджет государства-агрессора", — пишет соучредитель группы "Приват".

Обращаясь к Тигипко, он подчеркнул, что деловая репутация нарабатывается годами, а вот потерять ее можно мгновенно и безвозвратно.

"Обман государства в трудное для него время не только не добавит вам плюсов к репутации, но и оставит незабываемый след в истории. Поэтому призываю вас еще раз взвесить вышеприведенные аргументы и прекратить держать доли Коломойского и Боголюбова в совместных бизнесах", — призвал Мартынов.

Напомним, что недавно судебная коллегия Северного апелляционного хозяйственного суда (САХС) приняла решение в пользу украинских олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Сергея Тигипко. Они сохранили контроль над портом "Бориваж". В результате этого решение государство теряет миллиарды гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Коломойский из СИЗО обвинил президента Украины Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты".