Коломойський із СІЗО звинуватив Зеленського в захопленні "Укрнафти"

Коломойський звинуватив Офіс Президента в протиправній націоналізації

Ігор Коломойський заявив, що Офіс президента нібито використав військових для рейдерського захоплення контролю над "Укрнафтою" та "Укртатнафтою". А його запроторили за ґрати, щоб обмежити можливість повернути акції компаній.

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН. Він каже, що за документами акції були "тимчасово відчужені" військовими на час воєнного стану.

"Військових було банально використано через особисте бажання президента незаконно заволодіти акціями та контролем над "Укрнафтою" та "Укртатнафтою". Під час своєї промови у Верховній Раді, присвяченій Плану стійкості, Зеленський ствердно та недвозначно заявив, що "Укрнафта" пройшла процедуру націоналізації, хоча офіційні документи говорять про інше. За документами акції були "тимчасово відчужені" військовими на час воєнного стану", — заявив бізнесмен.

Він зазначив, що націоналізація за Конституцією можлива, але виключно як виняток – з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку встановленому законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Крім того, Закон "Про режим іноземного інвестування" передбачає, що іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Згідно з ним, державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій.

Коломойський наголосив, що на перемовинах з ОП його громадянство України стало предметом цього шантажу, а після отримання відмови добровільно передати акції, президент таємно позбавив Коломойського громадянства.

"Після цього в мене також відібрали акції Укрнафти та Укртатнафти, а мене запроторили за ґрати, аби обмежити мені можливість оскаржувати відібрання активів", – додав він.

Також Коломойський зазначив, що одразу після переходу акцій у власність Міноборони і призначення Корецького, "Укрнафта" без проведення конкурсу підписала контракт з юридичною компанією Резнікова "Астерс" майже на 120 мільйонів гривень.

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