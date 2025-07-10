Могла завалятися у старій скарбничці: купюра у 20 гривень може принести сотні доларів (фото)

Такі купюри у когось можуть лежати без діла, але на них можна добре заробити

На сайті для колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж двох купюр номіналом 20 гривень 1992 року. Попри те, що банкнотам понад 30 років, вони не втратили вигляду.

Автор оголошення вказує, що обидві купюри знаходяться у відмінному стані, без зламів. Однак є зміщення друку внизу однієї з купюр.

"Зміщення на купюрі номер 50 10 66 37 58. Друга банкнота з гарним номером 51 451 151", — зазначає він.

Вказана ціна — 8 800 гривень (приблизно 210 доларів). Продавець надав фотографії, на яких можна побачити, як зараз виглядають ці гроші.

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Також автор зазначив, що готовий відправити товар Укрпоштою. Сам він знаходиться в столиці й може передати товар особисто в руки покупцю в Деснянському районі.

Зазначимо, що купюри продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну.

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Дві 20-гривневі купюри продають на аукціоні. Фото: Violity

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планують вилучити з обігу частину купюр. Водночас для більшості громадян цей процес пройде без зайвого клопоту та не вплине на щоденні розрахунки.