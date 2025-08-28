Невидима зараза на купюрах може знецінити ваші гроші: як вона з’являється

Заощадження можуть просто розтанути або значно скоротитися

При тривалому зберіганні псуються не тільки харчові продукти – існує проблема, яка може зіпсувати банкноти. В результаті гроші втрачають у ціні, а причиною є звичайна пліснява.

"Телеграф" розповідає, що викликає появу цвілі на ваших заощадженнях і чого слід побоюватися при зберіганні готівки.

Цвіль на доларах та євро з’являється не сама по собі, а через неправильне зберігання. Волога, вогкість та бруд роблять купюри вразливими для грибка.

Головні "вороги" грошей — висока вологість, задуха без вентиляції, різкі перепади температури та контакт із мокрими предметами. Старі та зношені банкноти страждають особливо часто.

Якщо гроші беруть вологими чи жирними руками, на поверхні залишаються сліди шкірного сала та бруду. Для спор цвілі це справжнє живильне середовище.

Навіть спека не рятує: при зниженні температури всередині пачки утворюється конденсат. Якщо купюри брудні та упаковані в целофан, ризик зараження зростає багаторазово.

Після висихання залишаються чорні крапки, а самі банкноти починають пахнути вогкістю. Обмінювати такі гроші майже нереально — мало хто ризикне взяти купюри з ознаками плісняви, оскільки вона може заразити інші банкноти. У кращому разі їх беруть у рази дешевше.

Інфографіка про причини появи цвілі на грошах

Раніше ми розповіли, що неофіційні волонтери потрапили до поля зору податківців — тепер небайдужим українцям-благодійникам загрожують донарахування податків на зібрану суму, а ще штрафи та пені.