Проміняв Україну на Майамі? ЗМІ повідомили про втечу українського тренера

Зараз він може перебувати у США

Ще один представник українського футболу вирішив не повертатись до України. Цього разу йдеться про тренера з фізичної підготовки одеського "Чорноморця" Ігоря Касьяненка.

Про несподіваний вчинок фахівця пише портал Sport.ua. За даними джерела, у січні Касьяненко поїхав на тренувальний збір "Чорноморця" до Туреччини, але назад не повернувся.

Зазначимо, що тренер пропрацював у одеському клубі з початку 2022 року. Весь цей час він перебував із командою, яка базується в Одесі.

Джерело зазначає, що у планах Касьяненка втеча за океан. За уточненими даними, йдеться про США, де фахівець планує залишитися разом із сім’єю. Зокрема, він планував зупинитись у Майамі.

До речі, офіційно про ситуацію сам Касьяненко нічого не говорив. Водночас, в одеському клубі також не робили офіційних коментарів. Там лише заявили, що проведуть перевірку за фактом зникнення свого працівника.

Зазначимо, що Ігор Касьяненко є уродженцем Луганська.

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