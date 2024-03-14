Променял Украину на Майами? СМИ сообщили о побеге украинского тренера

Сейчас он может находиться в США

Еще один представитель украинского футбола решил не возвращаться в Украину. На этот раз речь идет о тренере по физической подготовке одесского "Черноморца" Игоре Касьяненко.

О неожиданном поступке специалиста пишет портал Sport.ua. По данным источника, в январе Касьяненко поехал на тренировочный сбор "Черноморца" в Турцию, но назад не вернулся.

Отметим, что тренер проработал в одесском клубе с начала 2022 года. Все это время он находился с командой, которая базируется в Одессе.

Источник отмечает, что в планах Касьяненко побег за океан. По уточненным данным, речь идет о США, где специалист планирует остаться вместе с семьей. В частности, он планировал остановиться в Майами.

К слову, официально о ситуации сам Касьяненко ничего не говорил. В то же время в одесском клубе также не делали официальных комментариев. Там лишь заявили, что проведут проверку по факту исчезновения своего сотрудника.

Отметим, что Игорь Касьяненко является уроженцем Луганска.

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