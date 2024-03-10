"Через обстріли": з України втік нігерійський футболіст (відео)

Український клуб покладав великі надії на легіонера

Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук після матчу 20-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 з "Ворсклою" (0:1) повідомив про втечу нігерійського футболіста Джека Іпалібо.

Відповідний коментар тренера наводить пресслужба Моряків на YouTube. Григорчук вважає, що причиною від’їзду футболіста є постійні атаки Одеси з боку РФ.

– Є ще новачок Іпалібо. Ми його ще не бачили, його не було у заявці.

– На жаль, ми його, швидше за все, вже й не побачимо. Він просто, не знаю, яке слово підібрати, зібрався і поїхав.

– Через обстріли?

– Думаю, що це, мабуть, є причиною. Причому ми з ним проговорили десь близько години день тому. А наступного дня мені просто сказали, що його вже в команді немає. Він уже у потягу – і кудись поїхав. Ми на нього дуже розраховували.

Додамо, "Чорноморець" підписав Іпалібо 23 лютого 2024 року. Гравець прийшов у стан одеситів вільним агентом і відіграв лише 2 матчі в УПЛ.

Нагадаємо, у грі проти "Ворскли" Моряки пропустили курйозний гол.

Раніше повідомлялося, що форвард донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної України Богдан В’юнник відмовився повертатися до табору Гірників і навіть знайшов собі новий клуб у Польщі. Донеччани судитимуться з футболістом.