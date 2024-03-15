ЄС хоче саджати за співпрацю з Росією: кого і як будуть карати за обхід санкцій

Порушення санкційного режиму стає кримінальним злочином

Європа зрозуміла, що санкції проти Росії працюють не дуже. Європарламент підтримав тематичну доповідь стосовно пропозицій Єврокомісії до Директиви, яка визначає кримінальну відповідальність та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.

На папері Євросоюз завдає Росії страшенних втрат. Європа ухвалила вже 13 пакетів санкцій. Диявол, як завжди, ховається в деталях. Кожна країна блоку на власний розсуд трактує санкції та відповідальність. "Єврокомісія зі свого боку не надто стежила за цими процесами", — заявила авторка доповіді щодо обходу санкцій, нідерландська євродепутатка Софія Інетфелд.

Санкції і правда працюють дивно. За даними Інетфелд, за два роки російського вторгнення в Україну експорт товарів з ЄС до Росії впав на 47%. Водночас він зріс на 48% до таких країн, як Грузія, Казахстан, Вірменія, Узбекистан і Киргизстан. Відповідно, експорт з цих країн до Росії подекуди зріс на сотні відсотків. "ЄС ухвалив вже 13 пакетів індивідуальних та секторальних санкцій проти країни-агресорки, але "тихі гавані" для російських грошей все ж існують", — додає німецький депутат Сергій Лагодинський. Використання третіх країн – ОАЕ, Туреччини, Індії, Гонконгу та Китаю – стало повсякденним способом ведення бізнесу для багатьох європейських компаній.

Суди ухвалюють рішення. Є приклади з Німеччини, Естонії, Італії та інших країн. Хтось отримує умовні терміни, хтось — реальні. 7 березня фінський суд визнав винним в порушенні режиму санкцій французького підприємця.

То нащо потрібне рішення Європарламенту? "Основна мета – це уніфікувати покарання за обхід санкцій по усіх країнах ЄС, тобто щоб потенційні порушники санкційного режиму не могли використовувати для цього окремі країни Союзу із надто м’якою системою покарання", — пояснює керівник аналітичної служби Concorde Capital Олександр Паращій.

Підтримане Європарламентом рішення визначає випадки порушення режиму санкцій ЄС та їх обходу. От про що мова:

торгівля товарами, послугами чи технологіями, їх імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит чи транспортування, якщо такі дії заборонені обмежувальними заходами ЄС;

пряме чи непряме надання будь-яких коштів або фінансових ресурсів фізичним чи юридичним особам, які підпадають під санкції ЄС;

дозвіл таким особам в'їзду на територію ЄС, включаючи його повітряний та морський простір;

транзит через територію ЄС чи його країн-членів;

будь-які угоди чи державні замовлення на користь країн або організацій, які безпосередньо чи опосередковано контролюються третіми країнами або організаціями третіх країн, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС.

"Якщо ця ініціатива буде підтримана на рівні Ради Європи, то підсанкційним росіянам буде значно важче вести будь-які справи на усій території ЄС", — вважає Паращій.

За порушення санкцій ЄС або їхній обхід Директива передбачає ув'язнення та штрафи. І достатньо жорсткі. За порушення, що перевищують 50 000 євро, передбачено мінімальний строк позбавлення волі на строк 1 рік. А от для сум, що перевищують 100 000 євро, мінімальний термін ув'язнення збільшується до 5 років.

Директива ставить в неприємне становище європейські компанії, які "в долі" з росіянами, наприклад "Арктик СПГ 2". Це проєкт з видобутку та виробництва скрапленого газу на Гиданському півострові в арктичній зоні. 10% в ньому має французька Total Energies. Вона хоч і заявляла, що заморозила свою частку в "Новатеку", все ж довела проєкт до пуску. Загалом з моменту запровадження санкцій "Арктик СПГ 2" отримав європейського обладнання на 580 млн євро.

І от відтепер особи, які допустили подібні порушення, підлягатимуть кримінальній відповідальності та фінансовим санкціям відповідно до законодавства ЄС та національного законодавства країн-членів. При цьому кошти, конфісковані як покарання за порушення санкційного режиму, планується спрямувати на відновлення України.

"Наскільки ця ініціатива буде ефективною – важко сказати. Але це крок, очевидно, у правильному напрямку", – резюмує Паращій.