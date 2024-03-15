ЕС хочет сажать за сотрудничество с Россией: кого и как будут наказывать за обход санкций

Нарушение санкционного режима становится уголовным преступлением

Европа поняла, что санкции против России работают не очень. Европарламент поддержал тематический доклад о предложениях Еврокомиссии относительно Директивы, которая определяет уголовную ответственность и наказание за нарушение ограничительных мер ЕС.

На бумаге Евросоюз наносит России страшные потери. Европа приняла уже 13 пакетов санкций. Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Каждая страна блока по своему усмотрению трактует санкции и ответственность. "Еврокомиссия со своей стороны не слишком следила за этими процессами", — заявила автор доклада об обходе санкций, нидерландская евродепутат София Инетфелд.

Санкции и правда работают странно. По данным Инетфелд, за два года российского вторжения в Украину экспорт товаров из ЕС в Россию упал на 47%. В то же время он вырос на 48% в такие страны, как Грузия, Казахстан, Армения, Узбекистан и Кыргызстан. Соответственно, экспорт из этих стран в Россию кое-где вырос на сотни процентов. "ЕС принял уже 13 пакетов индивидуальных и секторальных санкций против страны-агрессора, но "тихие гавани" для российских денег все же существуют", — добавляет немецкий депутат Сергей Лагодинский. Использование третьих стран – ОАЭ, Турции, Индии, Гонконга и Китая – стало обычным способом ведения бизнеса для многих европейских компаний.

Суды принимают решения. Есть примеры из Германии, Эстонии, Италии и других стран. Кто-то получает условные сроки, кто-то — реальные. 7 марта финский суд признал виновным в нарушении режима санкций французского предпринимателя.

Так зачем нужно решение Европарламента? "Основная цель – это унифицировать наказание за обход санкций по всем странам ЕС, то есть чтобы потенциальные нарушители санкционного режима не могли использовать для этого отдельные страны Союза со слишком мягкой системой наказания", — объясняет руководитель аналитической службы Concorde Capital Александр Паращий.

Поддержанное Европарламентом решение определяет случаи нарушения режима санкций и их обхода. Вот о чем речь:

торговля товарами, услугами или технологиями, их импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка, если такие действия запрещены ограничительными мерами ЕС;

прямое или косвенное предоставление каких-либо средств или финансовых ресурсов физическим или юридическим лицам, подпадающим под санкции ЕС;

разрешение таким лицам въезда на территорию ЕС, включая его воздушное и морское пространство;

транзит через территорию ЕС или его стран-членов;

любые соглашения или государственные заказы в пользу стран или организаций, непосредственно или косвенно контролируемых третьими странами или организациями третьих стран, на которые распространяются ограничительные меры ЕС.

"Если эта инициатива будет поддержана на уровне Совета Европы, то подсанкционным россиянам будет гораздо труднее вести какие-либо дела на всей территории ЕС", — считает Паращий.

За нарушение санкций ЕС или их обход Директива предусматривает заключение и штрафы. И достаточно жесткие. За нарушения, превышающие 50 000 евро, предусмотрен минимальный срок лишения свободы сроком на 1 год. А вот для сумм, превышающих 100 000 евро, минимальный срок заключения увеличивается до 5 лет.

Директива ставит в неприятное положение европейские компании, которые "в доле" с россиянами, например "Арктик СПГ 2". Это проект по добыче и производству сжиженного газа на Гыданском полуострове в арктической зоне. 10% в нем имеет французская Total Energies. Она хоть и заявляла, что заморозила свою долю в "Новатеке", все же довела проект до пуска. Всего с момента введения санкций "Арктик СПГ 2" получил европейского оборудования на 580 млн евро.

И вот теперь лица, допустившие подобные нарушения, будут подлежать уголовной ответственности и финансовым санкциям согласно законодательству ЕС и национальному законодательству стран-членов. При этом средства, конфискованные в качестве наказания за нарушение санкционного режима, планируется направить на восстановление Украины.

"Насколько эта инициатива будет эффективной – трудно сказать. Но это шаг, очевидно, в правильном направлении", – резюмирует Паращий.