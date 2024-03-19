Паливні оборудки на мільярди: розкрито схему навколо скандального постачальника для армії часів Порошенка

Одіозний постачальник часів Порошенка досі заробляє на ЗСУ

Сумнозвісна група "Трейд коммодіті" змінює структуру. Це почалось після викриття БЕБ зухвалої схеми постачання палива для ЗСУ на 3 млрд грн. Старі компанії, які є фігурантами кримінальних проваджень, ліквідуються. А новим "фронтменом" групи стає маловідомий житель Дніпра Валентин Матвієць. Сліди ведуть в напрямку засновників "Трейд коммодіті".

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) не "відпускає" групу "Трейд коммодіті". 4 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за 3 дні до повномасштабного нападу на Україну — 21 лютого 2022 року. В цій справі БЕБ розплутує клубок навколо одного з найскандальніших паливних трейдерів України.

Розквіт так званих "комодів" припав на президентство Петра Порошенка. Група у 2015—2019 роках отримала понад 15 млрд грн від постачання палива "Укрзалізниці" та Міноборони. І це не дивно, зважаючи на те, що її "інвесторами" були Андрій Адамовський та Володимир Трофименко. Перший був відомий як старший партнер тодішнього впливового нардепа від БПП Олександра Грановського, якого називали "смотрящим" від Порошенка за судами. А другий мав прямий зв’язок з блоком Порошенка.

БЕБ вже вручило дві підозри: ексдиректору ТОВ "Торум" Димитрію Медвєдєву та директору ТОВ "Бром-КОР" Миколі Резуненку. Обидві компанії входили до групи "Трейд коммодіті". За даними слідства, вони розробили схему ухиляння від сплати акцизного податку із використанням близьких до них підприємств та державного ПАТ "НТК "Електронприлад".

Цю схему "Телеграф" вже описував. При ввезенні в Україну палива для реактивних двигунів "Торум" та "Бром-КОР" декларували його як товар, що начебто йде підприємству літакобудівельної галузі — ПАТ "НТК "Електронприлад". Ним керує Фонд держмайна. Це дозволяло сплачувати акцизний податок за пільговою ставкою 21 євро за 1000 літрів (звичайна ставка — в 10 разів вища). Далі вони імітували постачання палива "Електронприладу", менеджери якого (очевидно, не безкоштовно) звітували про начебто перероблення вищевказаного палива у розчинник. А по факту пальне транзитом йшло до головного трейдера групи "Трейд коммодіті" на той момент — ТОВ "Ексон ЮК". Він продавав авіаційне пальне пов’язаному з ним ТОВ "Енергомед+", а останнє вже постачало його військовим.

У 2022 році "Енергомед+" уклав з Міноборони договори на постачання авіаційного палива JET А-1 на 735,6 млн грн та бензину А-80 на 2 млрд грн для потреб Збройних сил України. Підписував контракти сумнозвісний підполковник Богдан Хмельницький. За іншим епізодом (справа про закупку неякісних бронежилетів більш ніж на 100 млн грн) ще на початку 2023 року йому було оголошено підозру. Саме він купляв "славетні" яйця по 17 грн за штуку.

Слідчі встановили, що лише в другому півріччі 2022 року Міноборони перерахувало ТОВ "Енергомед+" 2,5 млрд грн. "Що призвело до заниження податкових зобов`язань з ПДВ при реалізації Міністерству оборони України пального в період з липня 2022-го по січень 2023-го на загальну суму 238 875 362 грн", — цитує суд висновки слідчих у ще одному кримінальному провадженні БЕБ.

Паливний кінець "Трейд коммодіті" неминучий? Реальність виявилась іншою. Більшість компаній, які фігурують у матеріалах справи "БЕБ проти "Трейд коммодіті", вже припинили діяльність або готуються до цього.

Наприклад, ТОВ "Торум" ліквідується з вересня 2023 року, а саму компанію нещодавно переписали на жителя Запоріжжя Олександра Кадирова. Як свідчать судові матеріали, його повний тезка неодноразово був судимий та проходив курс лікування від наркоманії.

"Ексон ЮК", який ще два роки тому був головним трейдером групи (в 2022 році виручка цієї компанії склала 9,3 млрд грн), в жовтні 2023 року змінив назву на ТОВ "Альтаір" і адресу (за новою, як вказують податківці, він фактично не перебуває). А в грудні 2023 року залишився без ліцензії на торгівлю пальним, яка була анульована. Скоріш за все, ця компанія приєднається до своїх збанкрутілих колег.

До цього переліку може потрапити також і ТОВ "Енергомед+", яке в лютому цього року також змінило адресу. Цікаво, що це було зроблено після того, як Господарський суд Кіровоградської області в листопаді 2023 року за позовом Офісу генерального прокурора стягнув з компанії на користь Міноборони майже 233 млн грн.

Реструктурізація Трейд Коммодіті

Хто ж буде головним паливним трейдером у складі групи "Трейд коммодіті"? За даними "Телеграфу", кандидат був визначений заздалегідь. Це ТОВ "Єксон ЮК" (так, назва відрізняється від попередньої на одну літеру), яке зареєстровано в Києві в січні минулого року.

"Нова" компанія за підсумками 2023 року вже наторгувала пальним (здебільшого дизелем) на 4 млрд грн. Її власником та директором на папері є маловідомий житель Дніпра Валентин Матвієць. У 2022 році він керував компанією "Нафта Кепітал Груп". До 2022 року вона належала венчурному фонду "Національний Капітал", бенефіціаром якого значилася Інна Свиридовська. І от вона більш відома як членкиня ревізійної комісії компанії "НЕСТ" інвестора "Трейд коммодіті" Володимира Трофименка.