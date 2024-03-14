Фірташ сів на банки: Україна втрачає сотні мільйонів через зухвалу схему одіозного олігарха

Українські та німецькі банкіри отримали погані новини

Державні Ощадбанк, Пенсійний фонд та податкова служба можуть втратити 800 млн грн, які їм винна група Дмитра Фірташа. Найбільш цинічна частина історії — завод-боржник вже кілька років належить Кремлю.

Початок кінця

Підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ готується "списати" мільярди гривень боргів. Базу для цього його компанії створюють прямо зараз. В процесі банкрутства "Юкрейніан Кемікал Продактс". Ця компанія входить в Group DF Фірташа. І до 2015 року називалась "Кримський Титан".

Власне процес банкрутства почався 7 лютого 2024 року. Його ініціатором став німецький Commerzbank. Позивач поскаржився, що не може отримати свої гроші на суму 720 млн грн. Відповідні кредитні договори підписано ще в 2008 році. І боржник виконував свої зобов’язання до вересня 2015 року. Кілька років переговорів не допомогли.

Ініціювати банкрутство Commerzbank вдалось не з першого разу. 26 квітня 2023 року відомий скандальними рішеннями суддя Господарського суду міста Києва Анатолій Івченко відмовив Commerzbank у порушенні справи про банкрутство компанії Фірташа. Німці оскаржили рішення, і в листопаді 2023 року їх підтримав Верховний Суд України. І направив справу на повторний розгляд до Господарського суду міста Києва. Вже інший суддя, Павло Чеберяк, визнав вимоги Commerzbank на суму 397 млн грн та ввів процедуру розпорядження майном боржника.

Здавалося б, з такими вимогами німецький кредитор має шанси стати впливовим членом майбутнього комітету кредиторів компанії Фірташа. Але насправді банк має більше шансів взагалі до нього не увійти. З 5 по 8 березня в суд надійшли заяви від декількох кредиторів на загальну суму майже 8,4 млрд гривень. Всі ці кредитори входять до групи Фірташа. Найбільшу вимогу заявив концерн "Стирол": 4,77 млрд грн. Потужності "Стиролу" (як і іншого кредитора по цій справі, сєверодонецького "Азоту") зруйновані. Але юридичні особи досі належать групі Фірташа. Разом з боргами.

Трохи окремо стоїть маловідоме ТОВ "Фінкепітал Груп". З вимогами на суму 2 млрд грн воно так само готується увійти до комітету кредиторів. Директор цієї компанії — адвокат Олександр Брановицький. Він захищає в судах інтереси підприємств Group DF. Тож цей кредитор також належить до групи одіозного олігарха.

Структура кредиторів "Юкрейніан Кемікал Продактс"

Фірташ вже 10 років успішно відбивається від американського правосуддя в Австрії. Його затримали в цій країні у березні 2014 року на запит США за звинуваченням у корупції. Але відпустили під заставу в 125 мільйонів євро. Австрія не видає Фірташа на вимогу США. А в Україні він потрапив під санкції у червні 2021 року. Минулого року олігарх отримав підозру від СБУ за розкрадання газу з газотранспортної системи на суму понад 18 млрд грн.

В такій ситуації Фірташ навряд чи хоче повертати борги. І у випадку з "Юкрейніан Кемікал Продактс", скоріш за все, ніхто з кредиторів грошей так і не побачить. Кредитори з групи Фірташа навряд чи засмутяться через такий фінал. А от банкам, які багато років чекають на повернення боргів, це точно не принесе щастя. Як Commerzbank, якому доведеться списати борг в 720 млн грн, так і державному українському Ощадбанку. Кілька днів тому "Ощад" заявив вимоги до "Юкрейніан Кемікал Продактс" на 624 млн грн. Сюди ж можна додати Пенсійний фонд України та Податкову, яким компанія Фірташа заборгувала понад 210 млн грн. Тобто потенційні збитки держави від цього банкрутства складуть понад 800 млн грн.

Слід Кремля

На папері у складі "Юкрейніан Кемікал Продактс" все ще є філія у Армянську (Крим), де розташований колись найбільший в Україні завод з виробництва двоокису титану. Проте в реальності цим активом Фірташ вже не володіє.

У 2014 році, після анексії Криму, він реалізував доволі хитру схему, щоб утримувати над ним контроль і не нарватись на санкції. Для цього Фірташ зареєстрував у Москві компанію "Титанові інвестиції", яка отримала від "Юкрейніан Кемікал Продактс" армянський завод в оренду. А власне завод після цього став філіалом "Титанових інвестицій".

Але схема виявилась занадто хитрою. У 2015 році "Юкрейніан Кемікал Продактс" отримала кредит від російського банку ВТБ на суму 46 млн доларів, який вона не повернула. Через що в Росії було розпочато банкрутство ТОВ "Титанові інвестиції", яке було поручителем боржника. У 2020 році сторони підписали мирову угоду і справу про банкрутство закрили, а в кінці 2021 року група Фірташа повідомила, що "Юкрейніан Кемікал Продактс" якимось чином продала все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу "Кримський Титан" компанії "Русский титан" (за скільки — невідомо). Покупець офіційно входив до російського АО "Росхім" на чолі з Едуардом Давидовим — гендиректором Башкирської содової компанії. У 2021 році її націоналізував Кремль. Виходить, що Фірташ віддав свій актив Кремлю і не повернув борги українським та німецьким банкам. А тепер взагалі готується їх списати.