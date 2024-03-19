Топливные сделки на миллиарды: раскрыта схема скандального поставщика для армии времен Порошенко

Одиозный поставщик времен Порошенко до сих пор зарабатывает на ВСУ

Печально известная группа "Трейд коммодити" меняет структуру. Это началось после разоблачения БЭБ дерзкой схемы поставки топлива для ВСУ на 3 млрд грн. Старые компании, фигуранты уголовных производств, ликвидируются. А новым "фронтменом" группы становится малоизвестный житель Днепра Валентин Матвиец. Следы ведут в направлении основателей "Трейд коммодити".

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) не "отпускает" группу "Трейд коммодити". 4 марта Шевченковский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве, открытом за 3 дня до полномасштабного нападения на Украину — 21 февраля 2022 года. По этому делу БЭБ распутывает клубок вокруг одного из самых скандальных топливных трейдеров Украины.

Расцвет так называемых "комодов" пришелся на президентство Петра Порошенко. Группа в 2015—2019 годах получила более 15 млрд грн от поставок топлива "Укрзализныци" и Минобороны. И это неудивительно, учитывая, что ее "инвесторами" были Андрей Адамовский и Владимир Трофименко. Первый был известен как старший партнер тогдашнего влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского, которого называли "смотрящим" от Порошенко за судами. А второй имел прямую связь с блоком Порошенко.

БЭБ уже вручило два подозрения: экс-директору ООО "Торум" Димитрию Медведеву и директору ООО "Бром-КОР" Николаю Резуненко. Обе компании входили в группу "Трейд коммодити". По данным следствия, они разработали схему уклонения от уплаты акцизного налога с использованием близких к ним предприятий и государственного ПАО "НТК "Электронприбор".

Эту схему "Телеграф" уже описывал. При ввозе в Украину топлива для реактивных двигателей "Торум" и "Бром-КОР" декларировали его как товар, который якобы идет предприятию самолетостроительной отрасли — ПАО "НТК "Электронприбор". Им управляет Фонд госимущества. Это позволяло уплачивать акцизный налог по льготной ставке 21 евро за 1000 литров (обычная ставка — в 10 раз выше). Далее они имитировали поставки топлива "Электронприбора", менеджеры которого (очевидно, не бесплатно) отчитывались о якобы переработке вышеуказанного топлива в растворитель. А по факту топливо транзитом шло к главному трейдеру "Трейд коммодити" на тот момент — ООО "Эксон ЮК". Он продавал авиационное горючее связанному с ним ООО "Энергомед+", а последнее уже поставляло его военным.

В 2022 году "Энергомед+" заключил с Минобороны договоры на поставку авиационного топлива JET А-1 на 735,6 млн грн и бензина А-80 на 2 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины. Подписывал контракты печально известный подполковник Богдан Хмельницкий. По другому эпизоду (дело о закупке некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн) еще в начале 2023 года ему было объявлено подозрение. Именно он покупал "знаменитые" яйца по 17 грн за штуку.

Следователи установили, что только во втором полугодии 2022 года Минобороны перечислило ООО "Энергомед+" 2,5 млрд грн. "Что привело к занижению налоговых обязательств по НДС при реализации Министерству обороны Украины горючего в период с июля 2022-го по январь 2023-го на общую сумму 238 875 362 грн", — цитирует суд выводы следователей в еще одном уголовном производстве БЭБ.

Топливный конец "Трейд коммодити" неизбежен? Реальность оказалась иной. Большинство компаний, фигурирующих в материалах дела "БЭБ против "Трейд коммодити", уже прекратили деятельность или готовятся к этому.

К примеру, ООО "Торум" ликвидируется с сентября 2023 года, а саму компанию недавно переписали на жителя Запорожья Александра Кадырова. Как свидетельствуют судебные материалы, его полный тезка неоднократно был судим и проходил курс лечения от наркомании.

"Эксон ЮК", который еще два года назад был главным трейдером группы (в 2022 году выручка этой компании составила 9,3 млрд грн), в октябре 2023 года сменил название на ООО "Альтаир" и адрес (по новому, как указывают налоговики, он практически не находится). А в декабре 2023 года остался без лицензии на торговлю горючим, которая была аннулирована. Скорее всего, эта компания присоединится к своим обанкротившимся коллегам.

В этот список может попасть также и ООО "Энергомед+", которое в феврале этого года также сменило адрес. Интересно, что это было сделано после того, как Хозяйственный суд Кировоградской области в ноябре 2023 года по иску Офиса генерального прокурора взыскал с компании в пользу Минобороны почти 233 млн грн.

Реструктуризация Трейд Коммодити

Кто же будет главным топливным трейдером в составе группы "Трейд коммодити"? По данным "Телеграфа", кандидат был определен заранее. Это ООО "Ексон ЮК" (да, название отличается от предыдущего на одну букву), которое зарегистрировано в Киеве в январе прошлого года.

"Новая" компания по итогам 2023 года уже наторговала топливом (в основном дизелем) на 4 млрд грн. Ее владельцем и директором на бумаге является малоизвестный житель Днепра Валентин Матвиец. В 2022 году он руководил компанией "Нефть Кэпитал Групп". До 2022 года она принадлежала венчурному фонду "Национальный Капитал", бенефициаром которого числилась Инна Свиридовская. И вот она более известна как член ревизионной комиссии компании "НЕСТ" инвестора "Трейд коммодити" Владимира Трофименко.