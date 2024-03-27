Стало відомо, коли в Україні нарешті запрацює ринок оренди держземлі
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Перші аукціони можуть пройти вже через кілька місяців
Перші аукціони з оренди державних земель можуть бути оголошені вже влітку цього року. Проте є чинники, які не дозволяють зробити більш точні прогнози.
Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" голова Фонду державного майна Віталій Коваль, це відносно новий напрямок для його відомства.
"Плануємо вийти на оголошення цих земельних аукціонів у липні 2024 року. Якщо зможемо це зробити раніше, то я похвалю команду", — сказав він.
При цьому Коваль зазначив, що є фактори, які не залежать від ФДМУ. До таких належать внесення змін до Бюджетного, Земельного та Податкового кодексів, за які має відповідати Верховна Рада.
Більше на тему читайте у повній версії інтерв’ю "Телеграфа": Кому потрібен готель "Україна"? Що з великою приватизацією та орендою держземель? Інтерв'ю з головою ФДМ Віталієм Ковалем
Як повідомлялося раніше, 27 липня 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7588. яким передбачено зміни за умов користування землею державними сільськогосподарськими компаніями.
Тобто якщо державне підприємство прибуткове, воно має корпоратизуватися у ТОВ зі збереженням 100% частки держави, створити наглядову раду та автоматично отримати на 50 років в оренду свою землю, сплачуючи щорічно до бюджету щонайменше 12% її нормативно-грошової оцінки. В іншому випадку землю вилучатимуть і передаватимуть в користування іншим фермерам через Prozorro.
Тим самим, держава вирішила прикрити старі схеми, за якими чиновники заробляли величезні гроші шляхом штучного заниження обсягів отриманого врожаю і неодноразово доводили держпідприємства до банкрутства.