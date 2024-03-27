Стало известно, когда в Украине наконец заработает рынок аренды госземли

Первые аукционы могут пройти уже через несколько месяцев

Первые аукционы по аренде государственных земель могут быть объявлены уже летом текущего года. Однако есть факторы, которые не позволяют сделать более точные прогнозы.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль, это относительно новое направление для его ведомства.

"Планируем выйти на оглашение этих земельных аукционов в июле 2024 года. Если сможем это сделать раньше, то я похвалю команду", — сказал он.

При этом Коваль отметил, что есть факторы, которые не зависят от ФГИУ. К таковым относятся внесение изменений в Бюджетный, Земельный и Налоговый кодексы, за которые должна отвечать Верховная Рада.

Больше по теме читайте в полной версии интервью "Телеграфа": Кому нужна гостиница "Украина"? Что с большой приватизацией и арендой госземель? Интервью с главой ФГИ Виталием Ковалем

Как сообщалось ранее, 27 июля 2023 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №7588. которым предусмотрены изменения в условиях пользования землей государственными сельскохозяйственными компаниями.

То есть если государственное предприятие прибыльное, оно должно корпоратизироваться в ООО с сохранением 100% доли государства, создать наблюдательный совет и автоматически получить на 50 лет в аренду свою землю, уплачивая ежегодно в бюджет по меньшей мере 12% ее нормативно-денежной оценки. В противном случае землю будут изымать и передавать в пользование другим фермерам через Prozorro.

Тем самым государство решило прикрыть старые схемы, по которым чиновники зарабатывали огромные деньги путем искусственного занижения объемов полученного урожая и неоднократно доводили госпредприятия до банкротства.